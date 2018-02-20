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Ekonomi

"Çelik ve alüminyuma gümrük vergisi ABD'ye de zarar verebilir"

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – ABD Ticaret küresel çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulama teklifinin ardından, bakanlık verileri incelendiğinde ABD’nin aralarında Çin ve Güney Kore’nin de bulunduğu toplam 12 ülkeyle ticaret il

20 Şubat 2018 17:47

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – ABD Ticaret küresel çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulama teklifinin ardından, bakanlık verileri incelendiğinde ABD’nin aralarında Çin ve Güney Kore’nin de bulunduğu toplam 12 ülkeyle ticaret ilişkilerinin bozulabileceği ortaya çıkıyor.
Dünya genelinde en çok çelik ithalatı yapan ülke olan ABD gündemindeki ulusal güvenliği korumak adına küresel çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulanması, Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı veriler incelendiğinde ve Çin ve Güney Kore gibi ithalatçı ülkelerin açıklamaları göz önüne alındığında, ABD’nin diğer ülkelerle var olan ticaret anlaşmalarına zarar verebileceğini ortaya koyuyor.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı verilerde ABD’nin en çok çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin sırasıyla Kanada, Brezilya ve Güney Kore olarak belirlenirken, ABD’nin Türkiye, Çin, Güney Kore, Brezilya, Kosta Rika, Mısır, Hindistan, Malezya, Rusya, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam’a çelik ithalatında yüzde 53 gümrük vergisi ve alüminyum ithalatında ise yüzde 23.6 gümrük vergisi uygulaması gündemde yer alıyor. Çin Ticaret Bakanlığı ABD’nin çelik ve alüminyum raporunun “asılsız” olduğunu; ancak, ABD’nin vereceği son kararın Çin’i etkilemesi durumunda gerekli adımların atılacağını vurgulamıştı.
Çin Ticaret Bakanlığı açıklamalarının ardından Güney Kore Ticaret Bakanlığı da ABD’nin 2016 yılında çelik ithalatında Güney Kore’ye uyguladığı yüksek antidamping vergisinin de Dünya Ticaret Organizasyonu gündeminde yer alması için harekete geçeceğini duyurdu.
CNBC’de yer alan habere göre eski ABD Çin Büyükelçisi Max Bauscus, ticari zıtlık ve uyuşmazlıklara yol açacak cezai eylemler yerine ABD’nin diğer ülkelerde birlikte aşırı kapasite konusu üzerine yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Bauscus, “Dünya’da aşırı kapasite sorunu olduğu ve bu durumun sorumlusunun Çin olduğu bariz bir şekilde ortada. Bu problemin tek bir cevabı olduğunu düşünüyorum: Aşırı kapasite problemini çözün” dedi.

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