-"CEFA OLMADAN SEFA OLMAZ" WORGL (A.A) - 11.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Wörgl kasabasında sürdüren Galatasaray çalışmalarına Alp dağlarının eteklerinde yaptığı kros ile devam etti. Alp dağları eteklerinde kros yapan sarı kırmızılı oyuncular daha sonra bir Avusturyalı çiftçiye ait tarlada Amerikalı performans geliştiricisi Adam Rochstein yönetiminde kondisyon çalıştı. Futbolcuları yüksek bir tepeye doğru koşturarak kondisyon çalışması yaptıran Amerikalı uzman daha sonra açma germe hareketleri yaptırdı. Unterhaching maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Arda Turan'ın ayağında doku zedelenmesi olması nedeniyle koşu yerine yürüyüş yaptı. Arda'nın Fatih Terimle sohbet edip şakalaşması dikkati çekti. Ayrıca Fatih Terim tarla sahibi Avusturyalı aileden anne ve kızına birer Galatasaray forması hediye etti. Akşam antrenmanında oldukça neşeli olduğu görülen teknik direktör Fatih Terim oyuncularına burada ''Cefa çekilmeden sefa sürülmez. O nedenle burada böyle ağır bir antrenman yaptırarak sahada rahat etmenizi istiyorum'' dedi. Sarı kırmızılı teknik adam daha sonra gazetecilerin yanına gelerek yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için oyuncularla ne konuştuğu konusunda bilgi verdi. Dünya'da hiç bir takımın gazetecileri bu kadar yakınına aldırıp takip ettirmediğini anlatan Terim, oyuncularına ''Biz bir takımız hedeflerimize ulaşmak için bu tür çalışmalara ihtiyaç var. Sıkıntılı günlerde de iyi günlerde hep birlikteyiz. Sahada kazanmak için burada çalışmaktan geçiyor. Cefa çekilmeden sefa sürülmez. Saha da rahat edip kazanmak için buralarda çalışmaktan geçiyor'' dediğini ifade etti. Terim yarın yapılacak son antrenman sonrası kampın ilk etabının tamamlanacağını da belirterek Avusturya kampının çok faydalı geçtiğini belirtti. Kamptan son derece memnun olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, ''Kamp yapılan yer doğa harikası bir yer. Kamp birbirimizi tanıma ve birlikte çalışma ile geçiyor. Çalışmalardan memnunuz. İklim çok güzel. Futbolcular içinde ortam çok güzel'' dedi. Galatasaray yarın sabah yapacağı antrenmandan sonra Almanya'nın Münih kentinden Türkiye'ye hareket edecek.