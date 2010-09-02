-"ÇATIŞMALARIN SON BULMASINI İSTİYORUM" WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların artık bir son bulmasını istediğini söyledi. İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan ve ABD Başkanı Barack Obama ile 90 dakikalık bir görüşme yapan Netanyahu, bu akşam yemeğinde yapacağı ve önceden basına verilen metne göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben de ''Siz benim barış için ortağımsınız. Birbirimizin yanında yaşamak bize bağlı. Barış, düşman karşısında savunulmalıdır'' ifadesini kullandı. Yemekten önce bir kısmı basına dağıtılan konuşmasında, Filistin ile İsrail arasında sağlam ve kalıcı bir barış tesis etmek istediğini belirten Netanyahu, ayrıca ''İki savaş arası kısa bir mola peşinde değiliz. Biz, nihai olarak çatışmaya son verecek bir barışın peşindeyiz'' dedi.