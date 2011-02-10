-"CASUSLUK" İDDİANAMESİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında olduğu 16'sı tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliği, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. Başsavcı Vekilliği, iddianameyi Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.