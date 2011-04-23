-"CASUSLUK" DAVASINDA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarıyla ilgili olarak emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 56 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Mehmet Emre Sezenler tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Yiğit Ali Adlı, evi ve iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Burak Çetin de 4 Ağustos 2010'da kendisi yokken evinde polisler tarafından yapılan aramada yatağın altında bulunan gri çantadaki belgeler dolayısıyla suçlandığını belirterek, çantayla alakası olmadığını savundu. Davanın tutuklu sanıklarından Deniz Mehmet Irak, hakkındaki iddiaların soyut olduğunu, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda delil bulunmadığını kaydetti. Tutuklu sanık Ali Haydar Eser de kendisine isnat edilen suçu kabul etmediğini söyledi. Savunması sorulan sanık Tolga Uçar ise ''Azgın dalgalara karşı savaştık, ancak şu anda öyle bir denize sokulduk ki bunu tanımlamak çok zor. Ortada bir suç yoktur, bir komplo mevcuttur'' diye konuştu. Sanık Necmi Yıldırım da bugüne kadar yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadığını ifade ederek, ''Ev ve iş yerimde yapılan aramalarda hiçbir delil bulunamamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi. Duruşmada tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. -ARA KARAR- Tahliye ve diğer taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Emre Sezenler'in, üzerine atılı suçun ceza kanunundaki yaptırım miktarı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Diğer 15 tutuklu sanığın, üzerlerine atılı suçların kanundaki yaptırım miktarları, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların devam etmesi, müşteki ve tanıkların dinlenmemiş, ele geçirilen dijital verilerin bir kısmının bilirkişi incelemesinin yapılmamış, henüz delillerin yeterince toplanmamış olması ve buna bağlı olarak sanıkların toplanacak delillere etki etme ihtimallerini göz önüne alan mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Haziran ve 1 Temmuz 2011 tarihlerine erteledi.