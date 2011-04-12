-"CARİ AÇIKTA ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK" ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz, cari açıkta artış eğiliminin devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Merkez Bankasının 79. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, bankanın İdare Merkezinde başladı. Başkan Durmuş Yılmaz, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, cari açıkta artış eğiliminin devam edeceğini tahmin ettiklerini, alınan tedbirlerin krediler üzerindeki etkisinin ikinci çeyrekte hissedileceğini söyledi. Yılmaz, 2009'un ilk çeyreğinden itibaren küresel krizin işgücü piyasası üzerindeki etkilerinin azaldığını, tarım dışı istihdamın hızlı şekilde toparlanmaya başladığını kaydetti. 2010 yılında işgücü piyasalarının sergilediği bu olumlu görünümün önümüzdeki dönemde sürdürülmesinin, işgücü piyasalarında verimliliği ve esnekliği artırıcı reformların yapılmasına bağlı olduğunu bildiren Yılmaz, orta ve uzun vadede enflasyon beklentilerinin hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. TCMB Başkanı Yılmaz, tüm zorunlu karşılık artırımlarıyla piyasadan 38 milyar lira çekilmiş olacağını da söyledi.