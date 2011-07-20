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Ekonomi

"CARİ AÇIK KADERSİZLİK" MERSİN (A.A)

20 Temmuz 2011 15:40

-"CARİ AÇIK KADERSİZLİK" MERSİN (A.A) - 20.07.2011 - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu'nun Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı ziyaret ettiği bildirildi. MTSO Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin, yeni görevini tebrik etmek amacıyla Çağlayan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi. Çağlayan'ın ziyarette, Türkiye'nin birçok alanda gösterdiği büyük başarıların devam ettirilebilmesi için el birliği ile çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, bu bağlamda MTSO ile de Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli projeler üreteceklerini söylediği vurgulandı. İş dünyasının desteği ve katkısı olmadan başarılı olamayacaklarına işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi cari açık konusu. Türkiye'nin cari açık vermesini kader değil, kadersizlik olarak görüyoruz. Cari açığın azaltılmasına yönelik en etkin yöntemlerden birisi ihracat. Bizim hedefimiz 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmak. Hedeflediğimiz ihracatı yaparken ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 80 olarak planlıyoruz. İhracatımız ithalatı karşılamalı. Mal ticaretinde karşılama oranı yüzde 80 olmalı. Ülkemiz, Allah'a şükürler olsun ki hizmet ticaretinde artı yönde açık veren bir konumda. Yılda 14-15 milyar dolar fazla veren bir ülkeyiz. Zaten cari ödemeler dengesi açısından en önemli kozlarımızdan biri de bu. Bunu çok rahat arttırma imkanına sahibiz.'' MTSO Başkanı Aşut da, ekonominin Mersin Milletvekiline emanet edilmesinden gurur duyduklarını ve bunu ilin yükselişinde de bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek, ''Sayın Bakan tam anlamıyla bir proje insanı. Kendisinin çözüm odaklı çalıştığını yakından bilenlerdenim. İlimiz milletvekilinin Ekonomi Bakanlığına getirilmesi sadece Mersin adına değil, ülkemiz adına verilmiş isabetli bir karardır. Kendilerine Mersin iş dünyası adına yeni görevlerinde başarılar diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

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