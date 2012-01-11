-"Cari açık 2012 yılında kesinlikle daralacak" ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılındaki cari açığın, bir çok olumsuz faktörün ürünü olduğunu belirterek, ''2012 yılında bu olumsuz faktörleri beklemiyoruz. Cari açık 2012 yılında kesinlikle daralacak'' dedi. Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, cari açık ve enflasyona ilişkin Türk lirasının son bir yıldır ciddi anlamda değer kaybettiğini bunun da ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını, ithalatı pahalı hale getirdiğini belirterek, bu durumun başlı başına cari açığı aşağı çekecek önemli bir faktör olduğunu söyledi. Uzun vadede çözümün yapısal reformlardan geçtiğini ifade eden Şimşek, kısa vadede kurdaki düzeltmenin de cari açığın bir miktar aşağı çekilmesinde etkili olacağını vurguladı. Önemli bir faktörün de özellikle tüketici kredilerindeki geçen sene yaşanan artış olduğunu belirten Şimşek, Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı tedbirlerle kredilerdeki artışın yüzde 20'nin altına indirildiğini, bunun da tasarrufların erimesini engelleyeceğini ve iç talebi daha makul, idare edilebilir düzeye getireceğini söyledi. ''Arap Baharı'' olarak adlandırılan gelişmelerin de Türkiye'nin cari açığını bir miktar da olsa olumsuz etkilediğini dile getiren Şimşek, Türkiye'nin Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerle çok ciddi anlamda dış ticaret fazlası bulunduğunu, gelişmelerin bu dış ticaret fazlasını azalttığını belirtti. Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerin normalleşme sürecine girmeye başladığını hatırlatan Şimşek, ''Genel olarak baktığımızda 2011'den daha kötü olmayacak'' dedi. Bir başka önemli faktörün de Avrupa Birliği'nde iç talebin çok zayıf olması olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu: ''AB bizim en büyük ticaret ortağımız. Fakat AB'de iç talep çok cılız, yani kendileri tüketmiyor, az yatırım yapıyor ve bizden az mal alıyorlar. Oysa ki biz büyümede neredeyse dünya rekoru kıracağız. Bu şu demek, biz rakiplerimize oranla bazen 7-8 kat daha hızlı koşuyoruz. 4-5 kat artık standart hale geldi. İç talebimiz çok güçlü. Bu ülkelerle dış ticaret açığımız büyüyor. Daha hızlı koştuğumuz, daha hızlı büyüdüğümüz için onlardan daha fazla mal almak zorunda kalabiliyoruz. Gerek Avrupa'daki durumun bir miktar istikrara kavuşması, gerek Arap Baharı'nın yeni bir takım sorunlar çıkartmaması beklentisiyle cari açık 2012 yılında kesinlikle daralacak. GSYH oran olarak, 2011 yılını muhtemelen yüzde 9,5-10'lar civarında kapatacağız, öyle gözüküyor. Bu yüksek bir rakam, aşağı çekilmesi gereken bir rakam. Biz bu cari açığı kademeli olarak yüzde 8'lere, 7'lere, 6'lara çekmeyi hedefliyoruz. Cari açık bu yıl aşağı doğru bir trende girecek ve ümit ediyorum ki bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ta ki bu yapısal reformlar güçlü bir şekilde bizim dengelere yansıyıncaya kadar. 2011 yılındaki cari açık bir çok olumsuz faktörün ürünüdür. 2012 yılında bu olumsuz faktörleri beklemiyoruz.'' Bakan Şimşek, memur maaşlarına yönelik enflasyon farkını ayın 15'inde ödeyeceklerini, bunda en küçük bir tereddütün olmadığını söyledi. Toplu sözleşme ile ilgili bir tasarı bulunduğunu hatırlatan Şimşek, bu tasarıya ilişkin çalışmaların son aşamada olduğunu kaydetti. Tasarının yasalaşmasının 15 Ocak'a yetişmeyeceğini belirten Şimşek, ''Hangi dönemde bu tasarı yasalaşır, ona göre toplu sözleşme sonuçları ortaya çıkarsa biz zaten memurumuzun tüm haklarını ilk günden itibaren telafi edeceğiz. Borcumuz borç. Biz hiç bir kesimimizi bu dönemde enflasyona ezdirmedik. Herkesin ücretlerini enflasyonun çok çok üzerinde artırdık. Ülkemizin refah artışından da çok ciddi pay verdik'' diye konuştu.