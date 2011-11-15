-"Cari açığın daralma göstermesini öngörüyoruz" ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Önümüzdeki sene başından itibaren çıkacak cari açık rakamlarının bir miktar daralma göstermesini öngörüyoruz'' dedi. Bakan Şimşek, Global Coalition For Efficient Logictics (GCEL) ile Arap Bankaları Birliğinin düzenlediği ''Humawealth Etkinliği'' çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin cari açığa ilişkin soruları üzerine Bakan Şimşek, öngörülerinin iç talebin biraz daha makul seviyelere doğru inmesi ve bu çerçevede cari açığın son çeyrekten itibaren, 12 aylık rakamlar itibariyle en azından önce istikrara kavuşması, sonra da daralması olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, ''Cari açığın bir miktar daralmasını öngörüyoruz son çeyrekten itibaren. Ama o rakamlar ne zaman çıkar, muhtemelen kasım ayında görürsünüz. Kasım ayı rakamları da gelecek senenin başında çıkar. Dolayısıyla önümüzdeki sene başından itibaren çıkacak cari açık rakamlarının bir miktar daralma göstermesini öngörüyoruz'' dedi. Cari açığın konjonktürel ve yapısal boyutları olan bir sorun olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin iç talep anlamında Avrupa'nın 8-10 katı hızla büyüdüğünü, Avrupa'da iç talebin ise çok zayıf olduğunu, petrol fiyatları ve bölgede yaşanan Arap Baharı dolayısıyla da tüm bu gelişmelerin bir araya gelmesiyle cari açığın öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye'de iç talepteki büyümenin yüzde 15-16 düzeylerinde olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa'nın 8-10 katı hızla büyüdüğüne dikkat çeken Şimşek, cari açıkla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: ''Yani ticari ortaklarımıza göre daha hızlı büyüyoruz. O anlamda dış ticaret açığının artması makul. İkinci olarak tabii ki takdir ederseniz ki geçen sene brent tipi ham petrol varil fiyatları ortalama 70 dolar civarında iken, bu sene bütün global ekonomiye ilişkin kaygılara rağmen petrol fiyatları bir türlü 100 doların altına inmedi. Dolayısıyla bunun da katkısı büyük. Üçüncü olarak Arap Baharı tabii ki bizim desteklediğimiz çok önemli bir gelişme bölgemiz için, Türkiye'miz için. Uzun vadede hakikaten çok önemli bir gelişme, çok heyecan verici bir gelişme.'' Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerde bazı sıkıntıları yaşaması, enerjide dışa bağımlılık ve katma değerde üst sıralarda olamamak gibi bazı yapısal unsurların da cari açık olarak ortaya çıktığını, bunun yanı sıra konjonktürel bazı unsurlar bulunduğunu anlatan Şimşek, ''İç talep Avrupa'da inanılmaz zayıf, bizde ise çok güçlü. Yani geleneksel bazı piyasalarımızda sıkıntılar yaşandı. Bütün bunlar biraraya geldiği için cari açık bu sene hakikaten öngörülenlerin çok üstünde bir noktada'' dedi. Cari açıkta en önemli riskin AB'nin resesyona girmesi olduğunu, şu an itibariyle de AB'de resesyon yaşanması, bir daralmanın yaşanması riskinin oldukça yükseldiğini bildirdi.