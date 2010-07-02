"Canlıyım ama bomba değilim"

T24-Adana’da canlı bomba olduğu iddia edilerek fotoğrafları dağıtılan Perşini Bilen (39), İzmir’de Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kendini ihbar etti.
“Adana’da değil, İzmir’deyim. Buradayım” dedi. Canlı
bomba olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen Bilen, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün kendisine koruma teklif ettiğini ancak reddettiğini de sözlerine ekledi.
Hakkında çıkan haberler ve fotoğrafının yayınlanmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu da anlatan Perşini Bilen, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Yargısız infazla karşı karşıya olduğunu ve düzeltmenin de artık
işe yaramayacağını dile getiren Bilen şunları söyledi: “Bir anda bütün hayatım değişti. Ailem de etkilendi. İki gündür sokağa çıkamıyorum. 7-8 yaşındaki yeğenlerim bile korku içinde. Yaşadıklarım mağduriyetin de ötesinde. Hayatım risk altında. Avukatlarım ve akrabalarımla bugün sokağa çıkabildim. Emniyet Müdürlüğü yardımcı oldu. Kendimi ihbar ettim, ‘Buradayım’ dedim. Ancak yetkililer, herhangi bir arama kaydım olmadığını, gerekirse de koruma verebileceklerini söylediler, ben istemedim. Şimdilik akrabalarım yanımda.Başıma gelebilecek herhangi bir durumdan endişe ve kaygı duyuyorum. Kimler ne şekilde ne açıdan bunu yaptı? Aslında bir yandan da traji komik ve hiçbir şekilde de içinden çıkamadığımız bir durumla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum.”
30 yıl
önce Mardin Nusaybin
’den ailesiyle göç ettiklerini aktaran Perşini Bilen, halen ailesiyle yaşadığını ifade ederek, “Bir kafe ve market işletiyorum” dedi. Kürt olduğunu belirten Bilen, geçmişte yaşadığı herhangi bir suç kaydı olup olmadığı sorusuna ise, “20 yıl önce yaşadığım bir olay bugün benim bunları yaşamamı gerektirmez” yanıtını verdi.