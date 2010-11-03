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"CANLI BOMBA"NIN CENAZESİNİ ALMAYA GELEN OLMADI İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 12:41

-"CANLI BOMBA"NIN CENAZESİNİ ALMAYA GELEN OLMADI İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Taksim'de 3 gün önce 15'i polis memuru 32 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıda parçalanarak ölen ''canlı bomba'' Vedat Acar'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna başvuran olmadığı belirtildi. Kimliği dün açıklanan Vedat Acar'ın (24) cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve diğer işlemler tamamlandı. Kurum yetkilileri, Acar'ın cenazesini almak için şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

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