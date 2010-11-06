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"CANLI BOMBA" VEDAT ACAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ VAN (A.A)

06 Kasım 2010 19:26

-"CANLI BOMBA" VEDAT ACAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ VAN (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul Taksim'de 15'i polis memuru 32 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren ''canlı bomba'' Vedat Acar'ın cenazesi, Güzelsu köyü mezarlığında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda 15'i polis memuru 32 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştiren ''canlı bomba'' Acar'ın cenazesi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Van'a getirildi. Yakınları tarafından havaalanından alınan Acar'ın cenazesi, Van Belediyesine ait cenaze aracıyla Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu köyüne götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan cenaze, Güzelsu köyü mezarlığında toprağa verildi. Acar'ın yakınları, defin sırasında gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.

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