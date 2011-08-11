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Dünya

"Cameron, paralı asker kullanıyor" RABAT (A.A)

11 Ağustos 2011 16:22

-"Cameron, paralı asker kullanıyor" RABAT (A.A) - 11.08.2011 - Libya televizyonu, İngiltere Başbakanı David Cameron'un, ülkedeki olayları kontrol altına almak için "İrlandalı ve İskoç paralı askerleri kullandığını" iddia etti. Televizyonun sabah programında, "Liverpool'a yaklaşan İngiliz isyancılar, Cameron'un İrlandalı ve İskoç paralı askerleriyle ve tugaylarıyla vur-kaç çatışmalarına giriyor. Allah büyüktür" yorumu yapıldı. Programın sunucusu, "İngiltere'deki ayaklanmaların, yabancı istihbarat servisleri tarafından kışkırtılan protestolar olmadığını" da savundu. İngiliz savaş uçakları ve gemileri, NATO'nun Libya operasyonu çerçevesinde bu ülkede saldırılar düzenliyor. Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkede süregelen çatışmalar sırasında muhaliflerle savaşmaları için çoğu Afrika ülkelerinden paralı askerler tutmakla suçlanıyor.

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