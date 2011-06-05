-"ÇALIŞANLARIN TÜMÜ KADROYA ALINMALI" ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - KESK, 4/C statüsünde, taşeron, sözleşmeli ve ücretli çalışanların da kadroya alınmasını istedi. KESK Merkez Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Söz konusu düzenlemenin kamuoyunda 'tüm sözleşmelilerin kadroya alınacağı' yönündeki beklentiyi boşa çıkardığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Seçimlere çok kısa bir süre kala AKP İktidarı tarafından bir seçim yatırımına dönüştürülmek istendiği açık olan düzenleme adeta bir lütufmuş gibi sunulmaktadır. Oysa düzenleme ile yapılan yıllardır, kadrolu çalışanlar ile aynı işi yapmalarına rağmen güvencesiz olarak çalıştırılan ve pek çok haktan mahrum bırakılan kamu emekçilerinin bir bölümünün, başından beri hakları olan kadro hakkını elde etmesidir. AKP iktidarı ise sorunun kaynağının kendisi olduğu gerçeğini perdelemeye çalışmakta, yarattığı sorunlardan sadece bir kısmını çözerek seçim öncesinde oy avcılığı yapmaktadır. Yapılan düzenleme sadece bir seçim yatırımıdır. Yoksa, AKP iktidarı kamuda güvencesiz, esnek çalıştırma biçimlerini hâkim çalıştırma statüsü haline getirmeye dönük politikalarından vazgeçmiş değildir. Aksine önümüzdeki dönmede bu politikaya hız vereceği de açıktır. Kamuda çalışan sözleşmeli personel sayısının 2002'de 195 iken, bu rakamın 309 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, ''Eğer hükümet samimi ise başta 4/C statüsüne mahkum edilenler olmak üzere, taşeron, sözleşmeli, ücretli çalışanların tümü kadroya alınmalıdır'' ifadelerine de yer verildi.