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Dünya

"ÇABALADIK AMA RUS FÜZELERİ SATIŞINI DURDURAMADIK" TEL AVİV (A.A)

19 Eylül 2010 21:12

-"ÇABALADIK AMA RUS FÜZELERİ SATIŞINI DURDURAMADIK" TEL AVİV (A.A) - 19.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de büyük tepkiye neden olan, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş, süpersonik Yakhont füzeleri satışıyla ilgili olarak "yoğun diplomatik çabalara rağmen, Rusya'yı, Suriye'ye füze satışını durdurma konusunda ikna edemediklerini" söyledi. Netanyahu, bugün toplanan haftalık olağan Bakanlar Kurulunun basına kapalı bölümünde, Rusya'nın P-800 olarak da bilinen füzelerin Suriye'ye satılmasını, İsrail için bir "sorun" olarak nitelendirdi. Haaretz gazetesinin internet sitesine göre, Netanyahu, Rus yetkililerle konuyla ilgili her düzeyde müzakereler yapıldığını söyleyerek, "üzgünüz ki anlaşma aşamalar halinde yürüyor ve bu da İsrail için sorun yaratıyor" dedi. Netanyahu, İsrail'in kısa süre önce hava kuvvetlerini ABD'de yeni geliştirilen F-35 uçaklarıyla güçlendirme kararında, Suriye füzelerinin etkili olduğunu sözlerine ekledi.

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