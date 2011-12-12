-"Büyümeye katkı dış talepten geliyor" LONDRA (A.A) - 12.12.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, büyüme rakamlarının olumlu olduğunu belirterek, büyümeye olan katkının dış talepten geldiğini kaydetti. Londra'da banka ekonomistleriyle bir araya gelen Başçı, basına kapalı yapılan toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası'nın aldığı soğutma önlemlerine karşın büyümenin devam ettiğini sorup bunun nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, ''Tedbirler işe yaradı. Aşırı hızlı borçlanma eğilimi şimdi daha makul, daha arzu edilen seviyelerde'' karşılığını verdi. Ekonomide iç talebin yavaşlatılması, dış talebin artırılması yönünde bir tercihin bulunduğunu belirten Başçı, şöyle devam etti: ''Dış denge, yani cari açık kademeli bir şekilde azalsın. Onunla ilgili bugünkü veride olumlu haber var. Çünkü çeyrekten çeyreğe baktığınızda, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe baktığınızda, büyümeye olan katkı net dış talepten geliyor. İthalattaki düşüş, ihracattaki artış şeklinde kendisini gösteriyor. 1,7 puanlık artı çeyrekten çeyreğe artışta 2,1 puanlık net dış talebin bir katkısı var. Net iç talepteki büyüme ise eksi katkı yaptı üçüncü çeyrekte. Dolayısıyla ekonomi dengelenmeye başladı'' diye konuştu. Talebin kendisini doğru yönde, arzu edilen yönde dengelemeye başladığını ifade eden Başçı, ancak büyümede çok fazla bir yavaşlama olmadığını, kademeli bir yavaşlamanın bulunduğuna dikkati çeken Başçı, ''Biz o yavaşlamanın da kademeli bir şekilde devam edeceğini ve gelecek senenin büyümesinin şu an itibariyle projeksiyonda olan yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesini, yani gelişmeleri onunla uyumlu olarak görüyoruz. Dengelenme ise devam edecek. Son çeyrekte net dış talebin katkısı artı, net iç talebin katkısı ise eksi olmaya devam edecek büyük ihtimalle... Bu şekilde cari denge de kademeli bir şekilde iyileşecek'' ifadelerini kullandı. -''Türkiye'nin hangi durumda ne yapabileceği az çok ortada''- TCMB Başkanı Başçı, başka bir soru üzerine, Avrupa'daki risklerin büyük olduğunu, bunun farkında olmak, ihmal etmemek gerektiğini anlattı. ''Buna karşı biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de bu risklere karşı hangi araçlarla nasıl mücadele edebiliriz, nasıl bunun etkilerini en aza indirmeye çalışabiliriz, epeyden beridir bunun üzerine çalışıyoruz. O çalışmaların geldiği noktada şu anda çerçeve ortaya çıktı. Bizim Türkiye olarak hangi durumda ne yapabileceğimiz az çok ortada'' diyen Başçı, para politikasıyla ilgili belirsizliği bu ve önceki toplantılarda azaltmaya çalıştıklarını, bu toplantılarda hangi durumda ne yapabileceklerini daha net bir şekilde söylemeye çalıştıklarını dile getirdi.