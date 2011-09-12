-"Büyüme tahminlerin üzerinde" ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜİK'in açıkladığı Türkiye ekonomisinin yüzde 8,8'lik ikinci çeyrek büyüme rakamının tahminlerin üzerinde olduğunu belirterek, ''Bizim beklentimiz önümüzdeki süreçte 3. çeyrekte ve 4. çeyrekteki rakamlarla birlikte Türkiye'nin 2011 yılında da ortalama yüzde 7 civarında bir büyüme rakamını yakalamış olmasıdır. Bugünkü rakam, böyle bir noktayı yakalayacağımızın en kuvvetli işaretlerinden bir tanesi oldu'' dedi. NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Bakan Ergün, TÜİK'in Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarına ilişkin bir soru üzerine, açıklanan büyüme rakamlarının Türkiye ekonomisinin ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde bu potansiyelin de harekete geçmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyada ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Ergün, ''Bu sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin daha önce oluşturulmuş alt yapıları ve özel sektörün dinamizmi sayesinde bu krizin içerisinden fırsatlar yakalayan, fırsatlar gören bir ekonomik anlayışa sahip olduğumuzu bize gösteriyor'' dedi. ''Yüzde 8,8'lik büyüme rakamı, biraz tahminlerin üzerinde bir büyüme rakam oldu'' diyen ortalama 6,8 civarında bir beklentinin olduğunu, yüzde 8,8'lik bir büyümenin Türkiye'de büyümeyle ilgili dinamik bir yapının var olduğunu, ekonomik şartların buna elverişli olduğunu kendilerine gösterdiğini dile getirdi. Üretilen ürünler stoka konulduğu takdirde sağlıklı bir durumdan söz edilemeyeceğini ifade eden Ergün, ''Ama stoka koymuyorsak satıyorsak biz bunları, müşterilerimiz iç pazarda veya dış pazarda bizden bu ürettiğimiz şeyleri almaya devam ediyorlarsa o, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceğimiz anlamına gelir. Bizim beklentimiz önümüzdeki süreçte 3. çeyrekte ve 4. çeyrekteki rakamlarla birlikte Türkiye'nin 2011 yılında da ortalama yüzde 7 civarında bir büyüme rakamını yakalamış olmasıdır. Bugünkü rakam, böyle bir noktayı yakalayacağımızın en kuvvetli işaretlerinden bir tanesi oldu'' değerlendirmesinde bulundu. Bu denli büyümenin önümüzdeki dönemde olumsuz yansımaları olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Bakan Ergün, hesapsız, kitapsız, kontrolsüz bir büyümenin söz konusu olmadığını, bu şekilde bir büyüme söz konusu olursa bunun ileride farklı sıkıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtti.