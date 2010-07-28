-"BÜYÜKLER ALTIDORE'NİN PEŞİNDE" NEW YORK (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ajax takımlarının, 20 yaşındaki Amerikalı futbolcu Jozy Altidore ile ilgilendiği ileri sürüldü. Menajeri Lyle Yorks, Avrupa'daki birçok büyük kulübün Altidore ile ilgilendiğini, futbolcunun kariyeri için en iyi kararı almaya çalıştıklarını söyledi. Yorks, futbolcunun kendisini evinde gibi hissedebileceği, geliştirebileceği ve yeteneklerini sergileyebileceği bir kulüp seçmeye çalışacaklarını ifade etti. Geçen sezon kiralık olarak Hull'da oynayan futbolcu, 3 Ağustos'ta, bonservisini elinde bulunduran Villareal ile hazırlık çalışmalarına başlayacak.