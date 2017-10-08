"Büyükada'daki toplantı" iddianamesinin detayları

Ümit TÜRK - Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA iddianamesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri iddia edilen iddianamede, aynı şüphelilerin PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürüldü

3 TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİ İDDİASI

İddianamede şu ifadelere yer verildi; \"2013\'te, sivil toplum örgütleri faaliyeti görüntüsü altında organize edilen ve terör örgütlerince desteklenen, şiddet eylemleriyle kamu düzenini tehdit eden Gezi Parkı eylemleri benzeri toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenlediklerinin anlaşılmasına göre, bağlantılı oldukları terör örgütleri lehine faaliyette bulunmak suretiyle yardım kastıyla hareket ettikleri, yabancı uyruklu şüphelilerin de mevcut konumları ve ülkemize dair irtibatları nazara alındığında bu amaç haricinde hareket ettiklerinden bahsedilemeyeceği ve şüphelilerin iştirak iradesiyle üzerlerine atılı Silahlı Terör Örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) Yardım Etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır...\"

CASUSLUK SUÇLAMASI AYRILDI

İddianamede, \"Terörizmin Finansmanı ve Casusluk\" suçları yönünden yürütülen soruşturmanın da ayrıldığı belirtildi. Şüpheli Taner Kılıç hakkında İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davanın devam ettiği de belirtilerek hakkındaki dosyanın ayrılması kararının ise mahkemenin takdirine bırakılması talep edildi.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU\'YU AYRI GÖSTEREN HARİTA...

Şüpheli İsveç uyruklu Ali Ghravi ve Almanya uyruklu Peter Frank Steudtner\'in söz konusu toplantıda \"dijital güvenlik, stres vb.\" konuları anlatan eğitimci sıfatıyla yer aldıkları anlatılan iddianamede, Ghravi\'nin eşyaları arasında yapılan aramada Türkiye\'nin Güneydoğu ve Doğu bölgesini ayrı devlete ait topraklarmış gibi gösteren bir haritanın ele geçirildiği kaydedildi.

TELEFON ŞİFRELERİNİ SAVCILIĞA VERMEDİLER

İddianamede yabancı uyruklu şüpheliler Peter Frank Steudtner ve Ali Ghravi\'nin, savcılık sorgusunda verdikleri şifre bilgilerinin yanlış olduğu, bu nedenle de bir kısım materyallerin henüz incelenemediği belirtildi. Şifrelerin kırılarak incelenmesi işlemine devam edildiği hatırlatılarak, şüphelilerin şifreleri soruşturma makamlarıyla paylaşmamalarının amacının örgütsel amaç taşdığı iddia edildi.

TOPLANTI ÇAĞRISINA RASTLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin mensup olduğu sivil toplum kuruluşlarına ait internet sitelerinde ve sosyal medya grupları üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında herkese açık olan paylaşımlar ve duyurular kısmmında 2017 Temmuz ayı içerisinde Adalar\'da yapılması planlanan herhangi bir toplantı çağrısına rastlanılmadığının tespit edildiği de ifade edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, toplantıyı organize eden ve Yurttaşlık Derneği üyelerinden olan tutuklu şüpheli Özlem Dalkıran\'ın şüpheliler arasında oluşturulan whatsapp grubundaki yazışmaşlarına da yer verildi. İddianameye göre Dalkıran\'ın gruba gönderdiği bir mesajı şöyle: \"Şimdi ciddi bir şey yazıyorum. Kolaylaştırıcımız Ali\'den tercüme ediyorum: ilk ödeviniz - vapura binmeden önce tüm teknolojik aletlerinizi kapatacaksınız. Telefon, laptop, tablet, smart saat vs. Etrafı seyrederek, keyfini çıkararak seyahat ederek otele girinceye kadar açmayacaksınız. Okuyan ok desin ki herkesin gördüğünden emin olalım\"

BYLOCK\'ÇULARLA GÖRÜŞMELER .... MASAK RAPORLARI...

Şüpheli Taner Kılıç\'ın FETÖ\'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, diğer şüpheliler Şehmuz Özbekli, Nejat Taştan ve Günal Kurşun\'un da Bylock kulanıcısı kişilerle görüşme yaptıklarının tespitine yer verildi. Ayrıca MASAK raporlarına da yer verildi. Raporlara göre şüpheli Günal Kurşun\'un FETÖ üyeliğinden hakkında dava açılan Orhan Kemal Cengiz\'e STV\'de program yaptığı dönemleri kapsayan süreçte para havale ettiği ayrıca FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan FEZA gazetecilik A.Ş.\'den de toplamda 66 bin 800 TL havale aldığı belirtildi.



