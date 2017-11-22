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"Büyükada davası" öncesi adliye önünde basın açıklaması

Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın bugün görülecek ikinci duru

22 Kasım 2017 14:01

Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın bugün görülecek ikinci duruşması öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. 

\"İnsan Hakları Ortak Platformu\", Çağlayan\'daki İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek dava öncesi adliye önünde toplanarak, \"Hak savunucuları için adalet\" yazılı pankart açtı. Platformun genel koordinatörü Feray Salman, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bugünkü duruşmada dinlenmeyen iki hak savunucusu ile İzmir Şakran Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç\'ın mahkeme tarafından dinleneceğini belirten Salman, \"Yargılanan diğer arkadaşlarımız gibi Taner\'in de 20 yılı aşkın sürdürdüğü insan hakları savunuculuğu çalışmalarının tanığıyız. Somut delil olmaksızın terör örgütü üyeliği ile suçlanması ve 5 ayı aşkındır tutuklu bulunması adaletsizdir ve hukuk dışıdır\" ifadesinde bulundu. 

Önceki celsede mahkeme 8 sanığın da tahliyesine karar vermiş, davada tutuklu sanık kalmamıştı. 

İDDİANAME

İddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor.

(FOTOĞRAF)

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