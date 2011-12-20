-"Büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz" TRABZON (A.A) - 20.12.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Tarihimizde ilk defa büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğinde 50. yılını dolduran, 2010 yılı kazançları üzerinden yüksek düzeyde gelir ve kurumlar vergisi ödeyen, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan, teknoloji üreten, Türkiye'nin ilk bin sanayi kuruluşu içinde yer alan üyelerine yönelik düzenlenen plaket töreninde, Türkiye'nin ekonomik olarak çok büyük başarılara imza attığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: ''Büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz. Dünya şampiyonu olduk büyümede. GSMH'de ilk 9 ayda dünya şampiyonuyuz. Yüzde 9.6'lık bir büyüme gerçekleştirdik. Bunu nasıl yaptık dersek, bunun kahramanları da bu salonda oturanlar sayesinde yaptık. Bu büyümenin yüzde 11.5'i özel sektörün tüketim ve yatırımlarından kaynaklanıyor. Bizim ayağımızı aşağı çeken, ithalat ile ihracat arasında aleyhimize olan fark. 3.1 puan bizim ayağımızı geri çekti. Eğer ithalat ile ithracatımız eşit olsa yüzde 12.7 büyüyecektik. Eğer ihracatımız fazla olsa büyümemize katkı sağlayacaktı.'' Türkiye'nin özellikle sanayi aramalı ithalatını yerli üretime tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: ''Türkiye'de üretilmesi lazım. Bizim maalesef sanayi aramalı ithalatımız, toplam ihracatımızdan fazla. Eğer biz bunu da becerebilirsek ki becereceğimize de inanıyorum o zaman yanı başımızda kavgalar dövüşler olurken, Allah'ın izniyle bize hiç bir şey olmaz. Türkiye ilk defa doğru bir modelle, özel sektör kaynaklı bir büyüme ile 2001 krizi bitti, bunun son çeyreğinden itibaren sürekli Türkiye ekonomisi büyüyor. Bir tek 2009 dünya krizi ile biraz küçüldük. Ama hiç eksiksiz her çeyrekte Türk ekonomisi büyüme gösteriyor. Bu ülkede son 9 ayda bir milyon 200 bin kişiye iş bulunmuşsa bunu sizler buldunuz.'' Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2023 yılı için hedefi olduğuna değinerek, şöyle dedi: ''Nereye gelmek istiyoruz, dünyanın en zengin 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Buraya gelebilmek için Türkiye'nin köklü yapısal reformlarını devam ettirmesi lazım. Bunu yapmadan, hedefe ulaşmak çok zor. Bu sistemin artık çivisi çıkmış durumdadır. Her tarafı yamalı bohçaya döndü. Mevcut sistemi yeniden tasarlayıp, yeniden dizayn edip, yeniden inşa etmemiz lazım. 'Şurasını düzelteyim' dersen öbür taraf bozuluyor. 'Orayı düzelteyim' derken öbür taraf bozuluyor. Kanunlar, mevzuatlar birbirleriyle örtüşmüyor. Sistematiği bozulmuş bunun. Niye 'sistem değişimi' diyoruz, 14 Haziran'da Adana'da Yumurtalık'ta bir vatandaşı fare ısırıyor. Herhangi birinizi fare ısırsa ne yaparsınız, hastaneye gideriz. Tahsin Gökler adlı vatandaş da hastaneye gitti. Hastanede koruyucu aşı yapmışlar ve taburcu etmişler. Ama başhekimlik bir yazı yazıyor, Yumurtalık İlçe Tarım Müdürlüğüne. 'Hastanemize fare ısırması şikayetiyle müracaat eden, aşağıda adı soyadı ve açık adresi yazılı şahsa aşı uygulaması başlatılmış. Şahsı ısıran farenin müşahede altında alınarak, akıbetleri hakkında bilgi verin'. Hadi bakalım fareyi bul bakalım nasıl bulacaksın. Tarım İl Müdürü de buna cevap vermezse başı belaya girecek. Tarım İl Müdürü de yazıyor, 'Tahsin Gökler'i ısıran fare, yazınızda küpe numarasının ve eşkalini belirtmediğinizden dolayı müşahede altına alınamamıştır'. Bu Karadeniz fıkrası değil. Gülüyoruz aslında ağlanacak halimize. 'Sistemin çivisi çıkmış' diyoruz ya bakın biz bu büyük başarıyı hangi şartlara rağmen yaptık, dünya şampiyonuyuz, dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 65. sıradayız. İşte esas madalyayı bir sürü zorluğuna rağmen dünya sıralamasında ortalardayken, Türkiye'nin büyümesini bir numaralı hale getirdiniz, bu bir gerçek başarı.'' Hisarcıklıoğlu, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak da ''Bütün siyasi partiler bize söz verdiler, ne sözü verdiler, yeni anayasa. Türkiye yeni anayasasından başlayarak, sistemini yeniden inşa etmek durumundadır. İnşaatın temeli anayasadır. Temelsiz inşaat olmaz. Yapısal reformları iyi yapmamız lazım'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül almaya hak kazananlara plaketlerini verdi.