-"Bütün kamu binaları kullanılamaz durumda" VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, şu anda Van'da kamu kurumu olarak ayakta kalan iki tane bina bulunduğunu ve bunların dışındaki bütün kamu binalarının kullanılamaz durumda olduğunu belirterek, ''Birinci depremin ardından ön hasar tespiti yaptırmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece 21 binamız kullanılamaz haldeydi. Şimdi tekrar aynı mahalleye ön hasar tespiti yaptırdık. Bu 107'ye çıkmış. Bu deprem, beş kat daha fazla yıkmış anlamına gelir. Biz bunu kamuoyuna çok fazla anlatamadık'' dedi. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk Vali Karaloğlu'nu, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ndeki makamında ziyaret etti. Karaloğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Türk toplumunun duyarlılığını diri tutulması açısından medyanın önemli olduğunu vurgulayarak, milletin dayanışmasına ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremin, daha önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremden daha yıkıcı olduğunu yineleyen Karaloğlu, iki depremi de yaşayanların, en son depremden daha çok etkilendiklerini dile getirerek, ''Çünkü bizi biraz ikinci deprem perişan etti'' diye konuştu. Karaloğlu, birinci depremde sorunlarının Erciş merkezli olduğuna işaret ederek, ikinci depremde Van merkezin ''çok perişan'' olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Dün biz bir mahallede, birinci depremin ardından ön hasar tespiti yaptırmış olduğumuz Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece 21 binamız kullanılamaz haldeydi. Şimdi tekrar aynı mahalleye ön hasar tespiti yaptırdık. Bu 107'ye çıkmış. Bu deprem, beş kat daha fazla yıkmış anlamına gelir. Biz bunu çok iyi anlatamadık. Kamuoyuna da çok fazla anlatamadık. Şu anda Van'da kamu kurumu olarak ayakta kalan iki tane bina var. Valilik binamız var hasarlı kullanılabilir, bir de kriz merkezi bu binamız var, hasarsız kullanılabilir olan. Bütün kamu binaları şu anda kullanılamaz durumda. Bu kadar büyük, yıkıcı bir deprem oluştu. Bunu tabii kamuoyu ile doğru paylaşmamız lazım. Onun için kamuoyunun duyarlılığının devam etmesi lazım. Yani bizim sorunumuz, 23 Ekim'den sonra bir hafta 10 günde bitmedi. 9 Kasım'da her şeyi biz sıfırladık Van'da. Hem insanlarımız psikolojik olarak sıfırlandı, hem de şehirdeki yıkılan binalar açısından da çok ciddi... Şu anda şehre gece girseniz hayalet şehir, hiç kullanılan bina yok neredeyse. 500 bin nüfuslu bir şehir burası, küçük bir şehir değil Van, bir metropol.'' Vali Karaloğlu, ikinci depremin yerin 6 kilometre altında, birinci depremin ise 20 kilometre altında meydana geldiğini ifade ederek, son depremden sonra Van merkezdeki durumlarının çok iyi olmadığını vurguladı. ''5.6'ya bakarak, 'Bu küçük bir depremdir' algısı doğru bir algı değil'' diye konuşan Karaloğlu, 5.6 büyüklüğündeki depremin, 7.2 büyüklüğündeki depremden daha fazla yıkıcı olduğuna dikkati çekti. Bu nedenle gösterilen ilginin ve merhametin daha üst noktada olması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''Biz iki deprem yaşadık. İkisi de büyük deprem, ikisi de yıkıcı deprem'' dedi. -Öztürk, muhabirlerini yalnız bırakmadı Afet Merkezinde bulunan basın merkezine gelerek, bölgedeki gelişmeleri takip eden Öztürk, bölgede meydana gelen depremde ilk anda çektiği fotoğraflarla haber olan Van Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Ali İhsan Öztürk'e de objektif ve flaş hediye etti. Kemal Öztürk, AA muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün depremi ailesiyle beraber yaşadığı ve mağdur olduğu halde ilk dakikadan itibaren geçtiği fotoğrafların ajans açısından çok gurur verici olduğunu söyledi. Öztürk, ''Buradaki bütün elemanlarımızla çok gurur duyduk. Şimdi görevi devralan arkadaşlar da aynı özveriyle çalışıyor. Bu, Ankara'daki arkadaşlarımızın küçük bir hediyesi. İnşallah bundan sonra, daha önce çektiğin gibi güzel manzara fotoğrafları çekersin. Allah bir daha bize deprem acısı göstermesin'' dedi. AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, daha sonra diğer muhabirlerle beraber bir hatıra fotoğrafı çektirdi.