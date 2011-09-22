-"Bütün bakanlıklar 'yaptırım' olasılığına hazırlıklı" ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye'ye olası yaptırımlar konusunda bütün bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının hazırlıklı olduklarını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ''Tokat Tanıtım Günleri'' etkinliklerine katılan Bakan Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmenin ardından, Suriye'ye bazı kısıtlamalar uygulanmasının gündeme geldiğini hatırlatarak, başka ne tür yaptırımlar gerçekleştirileceğini sorması üzerine, Bakan Yazıcı, detayları tam olarak bilmeden bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın ifade ettiğinin ötesinde bir şey söylemesinin de doğru olmadığını belirten Yazıcı, ''Bu konular çok hassas alanlar. Ama biz bu coğrafyada Ortadoğu'da olup bitenler konusunda büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. O hassasiyetimiz insan değerleri açısından gözettiğimiz bir hassasiyet'' dedi. AK Parti hükümeti döneminde Türkiye ile Suriye arasında devlet başkanları düzeyinde ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Aramızda daha önce var olan soğuk dönemi ısıtmış ve sıcak atmosfer oluşturmuştuk. Tabi bütün bu ilişkiler güvene dayalı olarak devam eder. Suriye'de bugünkü devlet başkanıyla bizim Başbakanımız arasında ve cumhurbaşkanımız arasında sıcak diyalog ortamı vardı. Bütün bunlara güvenerek başlayan değişim ve dönüşümün çok daha fazla insan haklarını gözetecek tarzda cereyan etmesini arzu ederken, maalesef Suriye'de çok farklı bir uygulama var. Bundan dolayı son derece üzgünüz. Bütün temennimiz Suriye'nin değişim ve dönüşümü insan hak ve özgürlükleri bağlamında kabul ederek o doğrultuda hareket etmesi. Bu noktada ümitsiz olduğumuz bir yere geldiğimizde de elbette yapılması gerekenler neyse, arzu ettiğimiz o sonucun doğması için onları da uluslararası ilişkiler düzeyinde gerçekleştiririz. Bunun detaylarını Başbakanımız döndüğünde daha detaylı göreceğiz.'' Bakan Yazıcı, olası bir yaptırım konusunda bakanlığın hazırlıklı olup olmadığına ilişkin soruya da, ''Bizim bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her konuya ve her olasılığa hazırlıklıdır'' yanıtını verdi.