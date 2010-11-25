-"BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU ANLAMAK ÇOK ZOR" MADRİD (A.A) - 25.11.2010 - Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor'un deplasmanda Valencia'ya 6-1 yenilmesiyle ilgili bugün İspanyol basınında yer alan yorumlarda, ''Bursaspor'un geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önünde şampiyon olduğunu anlamak çok zor'' denildi. El Pais gazetesi, ''Mestalla'da bayram'' bağlığı altında verdiği haberde, Valencia'nın hakkıyla farklı bir galibiyet almasına rağmen Bursaspor'un ''Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan bir takım'' olduğunu savundu. As gazetesi de Bursaspor'da Batalla dışında tüm futbolculara sıfır puan verirken, Valencia'nın aldığı farklı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde korkulan bir rakip olduğunu gösterdiğini yazdı. ''Valencia, gol yağmuru ile Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkıyor'' başlığını atan Marca gazetesi ise ''Bursaspor sadece 10 dakika dayanabildi'' değerlendirmesini yaptı. Diğer İspanyol gazetelerinden ABC, ''Valencia'nın Türk banyosu (hamamı anlamında)'', El Mundo ''İlk 16'ya tatlı giriş'', Super deporte ''Yarım düzine gol ve ilk 16. Valencia bir Türk banyosu yaptırdı'' ifadelerini başlıklarına çıkardı.