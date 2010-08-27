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Spor

"BURSASPOR TANINMAMIŞ AMA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ" MADRİD (A.A)

27 Ağustos 2010 00:56

-"BURSASPOR TANINMAMIŞ AMA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ" MADRİD (A.A) - 26.08.2010 - Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda Bursaspor'un rakiplerinden İspanya'nın Valencia takımının teknik direktörü Unai Emery, ''Bursaspor tanınmamış ama saygı duymak zorundayız'' dedi. Emery, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Manchester United'ı ''favori'', Glasgow Rangers'i ''tarihi'' bir takım olarak tanımlayarak, Bursaspor'un diğer rakiplere nazaran ''daha az güçlü'' gördüğünü kaydetti. Türk futbolcu Mehmet Topal'ın da oynadığı Valencia'nın teknik direktörü Emery, ''Bursaspor, tanınmamış ama saygı göstermek zorundayız çünkü geçen sezon güçlü takımların mücadele ettiği prestijli bir ligi kazandı'' ifadelerini kullandı. Eşleşmelerden memnun olduğunu belirten Emery, özellikle Manchester United maçlarının Valencia taraftarları açısından çok güzel olacağını dile getirdi.  Öte yandan, Valencia'nın kalecisi Cesar Sanchez de Bursaspor ile ilgili olarak Portekiz'in Sporting Braga örneğini vererek, ''Braga takımı da tanınmamış ancak Sevilla'yı eledi. Bazı takımlar tanınmamış olabilir ama takım oyunu stiliyle hedeflerine ulaşıyorlar" dedi. İspanyol kaleci, ''Zorlu İskoç ve Türk liglerinin şampiyonlarına karşı oynayacağız ve Avrupa'nın en önemli kulüplerinden olan güçlü bir Manchester United ile karşılaşacağız. Tüm maçlar zorlu olacak ama turu geçmek için anahtar, evde oynanan maçlarda güçlü olmak olacak'' açıklamasında bulundu.

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