-"BURSA TV" VE "BURSA SANCAK FM" SATIŞA ÇIKARTILDI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa TV ve Bursa FM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 550 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan Bursa TV ile Bursa Sancak FM için RMB Radyo Televizyon Basın Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 570 bin lira teklifte bulundu. Açık artırma aşamasında herhangi bir artırımda bulunup bulunmayacağı sorulan firma, pey sürmeyeceğini bildirdi. İhalenin sonucunun Fon Kurulu onayına sunulacağı belirtildi.