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Ekonomi

"BURSA SİYAH İNCİRİ" İNGİLTERE'DE BURSA (A.A)

01 Eylül 2010 20:37

-"BURSA SİYAH İNCİRİ" İNGİLTERE'DE BURSA (A.A) - 01.09.2010 - Uzun raf ömrü, dış görüntüsü, tatlı ve sulu iç yapısıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen ''Bursa Siyah İnciri''nin, İngiltere'de tanıtılacağı bildirildi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik Başkanı Salih Çalı, İngiliz Daily Telegraph Gazetesi editörlerinden Xanthe Clay ve beraberindeki 5 kişilik ekibi Mudanya'daki incir bahçelerinde gezdirerek, ''Bursa Siyah İnciri'' üretimi, kalitesi ve hasadıyla ilgili bilgi verdi. Yöresel bir çeşit olan ürünle ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çalı, şunları kaydetti: ''Bu konuda paneller düzenledik, kitaplar yayınladık, üreticilerin eğitimine yönelik toplantılar gerçekleştirdik, Bursa Siyah İnciri Çalışma Grubu oluşturduk. Çiftçilerimiz için büyük bir ekonomik değer ifade eden, doğal olarak yetişen ve üretiminde ilaç kullanılmayan Bursa Siyah İnciri'nin tanıtımına yönelik yaptığımız bu çalışma ve İngiltere'de olacak bu yayın sayesinde, ihracatımızda önemli artışlar bekliyoruz.''

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