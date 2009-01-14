"Bunlar, seferberlik silahı değil”

Yapılan kazılarda ele geçirilen silah, el bombası, aydınlatma fişeği ve ele geçirilen diğer malzemelerin "Seferberlik hazırlıkları"yla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirten askeri yetkililer, "O işler böyle hafif ve sığ değildir" dediler.



Ankara’nın Gölbaşı ilçesi ile Sincan-Yenikent'te yapılan kazılarda bulunan silah, el bombası, aydınlatma fişeği ve mermilerin "Seferlik hazırlıkları"yla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirten askeri yetkililer, "Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seferberlik hazırlıkları ile bu silahların hiç bir ilgisi yok. Seferberlik hazırlıkları böyle sığ ve basit işler değildir" dediler.



Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, ele geçirilen silah ve mühimmatın seferberlik tetkik hazırlığı kapsamında gömülmüş olabileceğine ilişkin değerlendirmeleri ve kamuoyunda bu yöndeki görüşleri değerlendiren üst düzey bir askeri yetkili şunları söyledi:



"Bulunan silah ve mühimmatın Seferberlik Tetkik Hazırlığı kapsamında değerlendirilmesi son derece yanlıştır. Ele geçirilen silahlar türü, çeşidi ve diğer malzemeler de seferberlik için depolanan silah ve mühimmata uygun değildir. Eğer bunların seferberlik amacıyla gömüldüğü düşünülüyorsa, bu seferberlik hazırlıklarını çok hafife almak demektir. Ülkemizin işgale uğraması halinde halkın silahlandırılması hazırlığı böyle hafife alınacak bir şey değildir. Eğer bu silahlar Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlarsa, bir kaç hainin yaptığı işlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri de belirlediği zaman bu kişileri bünyesinde barındırmaz."



'Askeri sistemle ilgisi yok'



Bulanan silah ve mühimmatın, Seferberlik hazırlıklarına göre de depolanmadığını belirten aynı yetkililer, "Bunların ambalajlanmasından, yerleştirilmesine kadar seferberlik halinde kullanılacak silah ve mühimmatla hiç ilgisi yok. O yüzden bunların Devlete aitmiş gibi gösterilmesi büyük hatadır" yorumunu yaptılar.

