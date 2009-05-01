

Galatasaray karışıyor! Bu sezon tarihinin en güçlü kadrosunu kurduğu halde beklenen başarılara ulaşamayan Galatasaray'da, Hacettepe deplasmanında alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol, taraftarın sabrını taşırdı.



Takımlarını desteklemek için Ankara'ya gelen Galatasaray taraftarı, takımlarının 93. dakikada İbrahim Şahin'den yediği golle 2-0 mağlup duruma düşmesinin ardından, "Bülent Korkmaz istifa" sesleriyle stadı inletti.



Sarı kırmızılı taraftalar, karşılaşmanın ortalarında da ara ara teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etti.



