-"Bülbül yeni albüm nedeniyle çok heyecanlıydı" ANTALYA (A.A) - 07.01.2011 - Kaldığı otel odasında ölü bulunan Azer Bülbül'ün Müzik Direktörü Mehmet Duran, Bülbül'ün yeni albüm çıkarttığını, o nedenle çok heyecanlı olduğunu söyledi. Antalya'da hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün cenazesini almak için Adli Tıp Morgu'na gelen müzik direktörü ve plak şirketinin müdürü Mehmet Duran, sanatçının geçen hafta ''Duygularım'' isimli bir albüm çıkardığını ve albümünün tanıtımı için Antalya'daki bir barda sahne aldığını söyledi. Gece 02.00'de programını bitirdikten sonra Bülbül ile kaldıkları otele geldiğini anlatan Duran, Bülbül'ün kendisine çok yorulduğunu ve telefonunu sessize alıp hemen uyuyacağını söylediğini kaydetti. Dün öğle saatlerinde uyanarak, kahvaltı yaptığını anlatan Duran, ''Normalde Azer Bülbül de o saatlerde uyanırdı. Bir süre sonra uyanmayınca otel yetkililerine sordum. Ardından meraklanınca odasına çıktık. Odaya girdiğimizde üzerinde yorgan vardı. Yorganı çekince morartıları gördüm. Üstü açıktı. Zaten normalde de üstü açık yatardı. Hemen ambulans çağırdık. Bize kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği söylendi'' dedi. Gazetecilerin ''Bir kadınla birlikte olduğu ve bu sırada kullandığı bir hap nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor?'' şeklindeki sorusuna Duran, ''Böyle bir şey kesinlikle yok. Hayranları olması normal. Uyuşturucu kullandığı ve bir kadınla birlikte olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ölmüş bir insanın arkasından konuşmak doğru değil. İki senedir alkol bile ağzına almıyordu. Adli tıp raporu çıktıktan sonra insanları yargılasınlar'' yanıtını verdi. -''Haftaya İstanbul'da anjiyo olacaktı'' - Azer Bülbül'ün bir süredir kalbinde ritm bozukluğu bulunduğu ve kalbinin büyüme yaptığını dile getiren Duran, ''Kalbindeki sıkıntı nedeniyle tedavi görmüştü. Haftaya İstanbul'da anjiyo olacaktı. Pazartesi günü İstanbul'a dönüp hem sağlık sorununu halledecek hem de televizyon programlarına çıkarak albümünün tanıtımını yapacaktı. Ama olmadı'' dedi. Azer Bülbül'ün yeni çıkan albümü nedeniyle çok heyecanlı olduğunu ifade eden Duran, ''Bu albümüne çok güveniyordu. 'Karakolluk olurum' isimli şarkısına klip bile çekmiştik. Klibi müzik kanallarında yayınlanacağı için çok heyecanlıydı. Ama bunları göremedi'' diye konuştu.