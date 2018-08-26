"BUL KARAYI AL PARAYI" OYNATIRKEN YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Galata Köprüsü\'nde \"Bul karayı al parayı\" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü üzerinde kumar oynatan kişiden görüntü
-Gözcülük yapan kişiden görüntü
-Kumar oynayanların görüntüsü
-Polis ekiplerinin kumar oynatanı ve gözcüsünü gözaltına alması
-Genel ve detay görüntüler