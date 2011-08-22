-"Bugün Libya için tarihi bir gün" ADDİS ABABA (A.A) - 22.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugünün Libya için "tarihi bir gün" olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerdeki liderler de halkın talepleri konusunda duyarlı oldukları ölçüde, halkı tatmin ettikleri ölçüde iktidarda kalabileceklerinin bilincinde olmalıdır" dedi. Davutoğlu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hailemariam Desalegn ile düzenledikleri basın toplantısında Libya'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Libya'da hayatın en kısa sürede normale dönmesini umduklarını kaydeden Davutoğlu, "Bugün Libya için tarihi bir gün. Yeni bir Libya inşa edilmesinin önündeki en önemli aşamalardan biri gerçekleşiyor. Bu yeni Libya, Libya halkının haklı talepleri doğrultusunda demokratik, özgür ve birleşik bir Libya olmalıdır. Bunun gerçekleşeceğine inancımız sonsuz. Herşeyden önce ikili yapının ortadan kalkması çok önemli bir başarıdır. Biz ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Trablus'ta günlük hayat normale döner ve tek bir otorite etrafında Libya geleceğini hazırlar" dedi. Ulusal Geçiş Konseyi'ni desteklediklerini ve Bingazi'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Davutoğlu, Ulusal Geçiş Konseyi'nin ve Başkan Mustafa Abdülcelil'in öncülüğünde Libya'nın birleşik bir şekilde geleceğe yürüyeceğine inandığını ifade etti. Davutoğlu, şunları söyledi: "Önemli olan şu anda herkesin bir karşılıklı çatışma ya da intikam duygusu olmaksızın Libya'nın bütünleşmesidir. Libya'nın Trablus'ta yerleşik bütün yetkililerine de seslenmek istiyoruz. Artık yeni bir Libya'ya kendilerini hazırlamalılar ve inşallah önümüzdeki günlerde uluslararası toplumun gayreti ile Libya, Geçici Ulusal Konseyi öncülüğünde başarılı bir şekilde inşa edilir. Şu andan itibaren çatışmaların durması ve yeni siyasal sürecin başlaması büyük önem taşıyor. Bu siyasal süreçte herkes yerini almalı ve herkesi kuşatan bir siyasal süreç olmalıdır. Zaten bizim teklif ettiğimiz Türk yol haritası da bu ana unsurları barındırıyordu." İstanbul'da 15 Temmuz'da yapılan Libya Temas Grubu toplantısında bu yol haritasının ana unsurlarını güçlü bir şekilde vurguladıklarını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Ayrıca Libya Geçici Ulusal Konseyi'ne 300 milyon dolarlık bir katkı paketi açıkladık. Libya temas grubu dönem başkanı olarak temaslara başladım. Dün Norveç Dışişlerı Bakanı ile görüştüm. Fransa, İngiltere ve Amerikalı muhataplarımla görüşmeler gerçekleştireceğim. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile ve diğer ilgililerle de görüşeceğim. Artık uluslararası toplumun arasındaki görüş ayrılıklarını gidermesi Libya Temas Grubu, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve en önemlisi BM'nin devreye girerek süratle Libya'da düzenin sağlanması ve normal hayata geçiş için gerekli adımların atılması konusunda ortak bir perspektifte buluşmak lazım. Türkiye bu konuda katkı vermeye devam edecek. Herşeyden önce demokratik bir Libya'nın önünün açılması sadece Libya halkı için değil bölge için de örnek teşkil edecektir." Davutoğlu, Libya'da yaşananların bölgedeki diğer liderlere de ders olması gerektiğini ifade ederek, "Bölgede Mısır ve Tunus'ta yaşanan değişimden sonra Libya'da da halkın talepleri doğrultusunda bir değişim yaşanması herkese ders olmalıdır. Diğer ülkelerdeki liderler de halkın talepleri konusunda duyarlı oldukları ölçüde, halkı tatmin ettikleri ölçüde iktidarda kalabileceklerinin bilincinde olmalıdır" dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin baştan itibaren demokratik dönüşüm yönündeki değişim taleplerini desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini sözlerine ekledi.