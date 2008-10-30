

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, geçen sezon şanssız bir şekilde elendikleri Fortis Türkiye Kupası'nda bu sezon iddialı olduklarını belirterek, "Kupada gruplara Eskişehirspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptık. Bu sezon hedefimiz kupa" dedi.



Başkan İbrahim Yazıcı, geçtiğimiz sezon Fortis Türkiye Kupası'nda Sarıyer'e şanssız bir şekilde yenilerek gruptan çıkamadıklarını belirterek, "Bu sene öncelikli hedeflerimizinden biri Türkiye Kupası. Kupada, gruptaki ilk maçımızda deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptık ve pazar günü ligde evimizde oynayacağımız Ankaraspor maçı öncesi takımımız moral buldu. Eskişehirspor maçında beni en çok mutlu eden ise, galibiyetten çok iki takım taraftarlarının birbirleriyle kaynaşıp dostça maçı izlemeleriydi. Bence maça damgasını vuran bu tablo oldu" dedi.



Pazar günü ligde son haftaların flaş ekibi Ankaraspor ile kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklarını dile getiren Yazıcı, "Her çıkışın bir sonu oluyor. Biz çıktık, sonra bir düşüş dönemi oldu. Ligde üst üste iki maç kaybettik. İnşallah Ankaraspor maçını kazanıp tekrar çıkışa geçeriz diye düşünüyorum" diye konuştu.









