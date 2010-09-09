-"BU KADAR İSTEKLİ MİLLİ TAKIMA RASTLAMADIM" İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Slovenya'yı eleyerek adını yarı finale yazdıran (A) Milli Takım'da menajer Harun Erdenay, milli oyuncuların inanılmaz bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Harun Erdenay, yaptığı açıklamada, Slovenya maçının bu kadar farklı skorla geçeceğini tahmin etmediğini vurgularken, ''Ama oyuncularımız inanılmaz bir performans ortaya koydular. Savunmada ve hücumda basketbolun tüm gereklerini yaptılar. Fark açıldıktan sonra bile her topa sanki fark tek sayıymış gibi saldırdılar. Ben basketbol kariyerim boyunca bu kadar istekli ve motive bir milli takıma hiç rastlamadım'' diye konuştu. Yarı finaldeki rakipleri Sırbistan'la ilgili olarak, ''Çok sert bir takım. Teodosic ve Krstic gibi gerçekten önemli oyuncuları var'' derken, ''Ama bizim hedefimiz artık final. Bu mücadele ve motivasyonla bu engeli de geçeceğiz. İnşallah Sırbistan'ı da yenip final oynayacağız, çünkü bu takım finalde olmayı hak ediyor'' ifadelerini kullandı.