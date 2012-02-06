-"Bu işi Türkiye çözmeli" İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Suriye'de 2 gün önce şiddetlenen çatışmaların dün gece itibariyle Humus'un Türkmen mahallesi Bab Amro'da yoğunlaştığını söyleyen Humus Devrim Meclisi üyesi Abdurrahman Batra, bugün ölenlerin sayısının 40'ı bulduğunu söyledi. Batra, yoğun top atışı altında olan Humus'un Türkmen mahallesi Bab Amro'da biri 4 katlı 8 binanın yıkıldığını, Musab bin Zübeyr ve Abdulkadir Geylani camilerinin de vurulduğunu öne sürdü. ''Türkmen mahallesi Bab Amro kuşatıldı. Yoğun top ateşi altında. Yaralılar tedavi edilemiyor, kan kaybından ölüyor. Yıkılan binaların enkazları altındakilere ulaşılamıyor. Şu ana kadar 40 ölü tespit ettik ama sayı her geçen dakika artıyor'' diyen Batra, Humus'ta El Cezire, El Arabiya gibi televizyon kanalları için gönüllü muhabirlik yapan üniversite öğrencisi Halit Ebu Salah'ın da yaralı bir çocuğu taşırken vurulduğunu aktardı. Batra, Humus'ta hastanelere zaten ulaşılamadığını, halkın kendi imkanlarıyla kurduğu ve ''Meydan Hastanesi'' denilen alanın da bugün Suriye güçlerinde vurulduğunu söyledi. Suriye Türkmen Topluluğu Sözcüsü Ziyat Hasan da saldırıların Bab Amro üzerinde yoğunlaştığına dikkat çekerek, ''Bab Amro, Suriye'de direnişin lokomotifi işlevi gördü. Rejim şimdi onu kökten bastırmak için yükleniyor'' dedi. Türkmenler'in bugüne kadar 600'den fazla kurban verdiğini belirten Hasan ''Suriye muhalefeti olarak biz bu kanı Türkiye'nin durdurmasını istiyoruz. Türkiye'nin burada tarihi sorumluluğu var. Ne Obama, ne Sarkozy, ne başkası... Bu işi Türkiye çözmeli'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de olayların başladığı günlerde Suriye yönetimine yönelik ''Biz bir daha Hama ve Humus katliamını yaşamak istemiyoruz'' uyarısının Suriye halkına güç verdiğini belirten Hasan, ''Türkiye bu sözünü yerine getirmeli. Hakkın, mazlumun yanında yer almalı. Bunu bekliyoruz'' diye konuştu. Hasan, Suriye'deki Beşşar Esad güçlerinin son 3 günde şiddetli saldırıya geçtiğine dikkat çekerek, ''Esad sanki Rusya ile anlaşmış ve 4-5 gün içinde Suriye'deki bütün muhalefeti yok etmek için topyekun saldırıya geçmiş gibi'' dedi.