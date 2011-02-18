-"BU GECE ÇOK ŞEYE ÜZÜLDÜK" İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk karşılaşmasında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 4-1 yenilen Beşiktaş'ta farklı mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, üzgün bir gece yaşadıklarını söyledi. Düren, bu gece çok şeye üzüldüklerini belirterek, ''Öncellikle beklemediğimiz ve farklı bir şekilde mağlup olmamıza üzüldük. Basit hatalardan yediğimiz gollere üzüldük. Ayrıca taraftarın tepkisi de bizi üzdü. Camia ve taraftar şunu unutmasın ki bu takımı bugünlere bu hoca ve bu teknik heyet getirdi. Beşiktaş hiçbir zaman gelemediği yerlere geldiyse bu teknik direktörün sayesinde olmuştur'' dedi. Teknik direktörleri Bernd Schuster'in istifasını isteyen taraftarların sakin olmasını isteyen Düren, ''Beşiktaş teknik heyeti bu değil. Beşiktaş'ı bu noktaya Schuster getirdiyse, onunla devem edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Taraftarlara ve siyah-beyazlı camiaya seslenen Düren, birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini dile getirdi. Ligdeki durumlarının ortada olduğunu anlatan Mete Düren, şunları kaydetti: ''Biz gelecek sezonun takımını yaptık ve hedefleri bu şekilde belirledik. Avrupa kupalarına katılmak için Türkiye Kupası'nı almamız gerekiyor. Kupayı kaldıracaksa, bu takım kaldıracak. Oyunculara ve takıma sahip çıkılsın. Moral verilsin. Özellikle de derbi mücadelesi öncesinde ruhen oyuncuları yenilemek kolay olmayacak. Ancak takıma destek verilerek bu yapılabilir.'' Geçen günlerde futbolcuları İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman arasında yaşanan olayı hatırlatan Düren, ''3-4 gün evvel ağzımızın tadının kaçtığı bir gerçek. Ama bunun bu maça etkisi olduğunu düşünmüyorum. Kalecimize top bile gelmedi. Ancak kornerlerden yediğimiz gollerle farklı yenildik'' diye konuştu. -FEDERASYONA ELEŞTİRİ- Futbol Federasyonu temsilcisinin Dinamo Kiev ile yaptıkları maça gelmemesini de eleştiren Mete Düren, bu şekilde kötü bir mesajın verildiğini söyledi. Devletler arasında yaşanan sürtüşmelerde bile devletlerin temsilcilerini tamamen çekmediği dile getiren Düren, ''Türkiye'yi temsil eden federasyon temsilcisinin koltuğunun boş kalması hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya kötü mesaj oldu. Beşiktaş'ın bu Avrupa kupası maçında koltuğun boş kalmamasını isterdik. Boş koltuk Türkiye'ye karşı yapılmış bir hatadır'' diğerlendirmesini yaptı. Mete Düren, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kulüp başkanı Yıldırım Demirören'e verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz etmeyeceklerini de söyledi.