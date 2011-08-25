-"Bu dava, üst veriler savaşı" İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, ''Bu dava, belgeler savaşı değil. Bu dava, üst veriler savaşıdır ama hiçbir bilirkişi sahtekarlık belirtisi olabilecek üst veri uyumsuzluklarına bakmıyor'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, tutuklu sanıklardan ifadesi alınacak 28 kişinin kaldığını belirterek, avukatların savunmalarını kısa tutacaklarını söyledi. Sanıklardan Lütfü Sancar'ın avukatı Yakup Akyüz de ramazan ayında olunduğunu anımsatarak, ''Yarın cuma. Tahliye taleplerini değerlendireceksiniz. Mübarek gün. Kadir Gecesi. 3 gün sonra bayram. Tahliye talebini değerlendirirken, sizden vicdanınızın sesini dinleyerek, yarınki günün manevi önemini düşünerek adil bir karar vermenizi istiyorum'' dedi. Tutuklu sanıklardan MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatı Ayhan Nacak da müvekkilinin milletvekili olduğunu hatırlatarak, ''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına göre müvekkilim seçmenin güvenini almıştır. Bu durum gözardı edilemez. Bu nedenlerle tahliyesine karar verilmesin talep ediyorum'' şeklinde konuştu. Duruşmada söz alan diğer avukatlar da taleplerini kısa tutarak, müvekkilleri için tahliye istedi. Sanık avukatlarından Ramazan Bulut ise mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kanaatinde olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulunmanın anlamsız olduğunu düşündüğünü söyledi. -Bazı sanıkların beyanları- Duruşmada, avukatların taleplerinin alınmasının ardından bazı sanıklar da söz alarak talepte bulundu. Koramiral Feyyaz Öğütçü, 2000-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Harekat Eğitim Dairesinde görev yaptığını belirterek, ''2001 yılından sonra Egeaydak ile ilgili hiçbir çalışma yoktur. Buna rağmen, karşımıza 2001-2003 yılları arasında Egeaydak ile ilgili belgeler ortaya çıkartıyorsunuz'' dedi. Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu da mahkemenin sanıkların CD'lere ilişkin taleplerini aldığını, ancak bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade ederek, ''Sadece usulü uygulamak için mi talep alıyorsunuz? Taleplerle ilgili işlem yapılıp yapılmadığını görmedim. Tahliyemi istiyorum'' diye konuştu. -Özden Örnek'in talepleri- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek de 19 adet CD'nin imajlarının verilmesi ve CD'ler üzerindeki yeniden bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki taleplerinin reddine ilişkin mahkemenin 6 Ocak 2011 tarihinde verdiği ara kararı okuyarak, daha sonra yapılan taleplerde de bu karar gösterilerek yeni karar alınmadığını anımsattı. Örnek, ''Ben sayın mahkemenin cevabından şunu anlıyorum. Yapılacak her şey yapılmıştır ve elinizin altındadır. Onun için sizlere imajları vermeyeceğiz'' dedi. Örnek, 19 CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerini eleştirerek, CD'lerin seri numaralarının teslim sırasında alınmadığını, CD'lerin imajlarının alınmasının 1,5 saatte tamamlanmasına rağmen imaj işleminin ertesi gün bitirildiğini ve hash değerlerinin de yazılmadığını söyledi. Örnek, emniyet ve TÜBİTAK raporunda sadece görünenlerin rapor edildiğini, ancak savcıların istediği bazı diğer cevapların da olduğunu, bunlara cevap verilmemesine rağmen savcıların da nedenini sormadığını ifade etti. ''Bu dava, belgeler savaşı değil. Bu dava, üst veriler savaşıdır ama hiçbir bilirkişi sahtekarlık belirtisi olabilecek üst veri uyumsuzluklarına bakmıyor'' diyen Örnek, bunlarla ilgili örnekler verdi. Bilirkişilerden üst veri analizleri istenmesine rağmen emniyet ve TÜBİTAK raporlarında bunlardan tek kelime bahsedilmediğini öne süren Örnek, birinci TÜBİTAK raporunda bazı dosyaların üst verileriyle bilirkişi tarafından oynandığına dair kuvvetli şüphe olduğunu dile getirdi. CD ve DVD'lerin fabrika üretim tarihlerini öğrenmeye kimsenin teşebbüs etmediğini belirten Örnek, 1 Temmuz 2010'da emanete kaldırılan DVD'lerin seri numaralarının da tutanakta yer almadığını, DVD'lerin hash değerlerinin de olmadığını kaydetti. Örnek, ''Mahkemeye bilirkişilerin her şeyi yapmadıklarını, yaptıklarını 14 yaşındaki bir çocuğun yapabileceğini kendi mütevazı bilgilerim çerçevesinde açıklamaya çalıştım. Kim bilir benim bilmediğim daha ne kadar bilgi bu CD'lerden üretilebilir'' diyerek, 30 Ocak 2010'da alınan birinci imaj ve 28 Mayıs 2010'daki ikinci imaj ile emanette bulunan imajın birer kopyalarının verilmesini istedi. Örnek, tahliye talebinde de bulundu. Duruşmada, taleplerin alınmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşmada, tutuklu sanık Hanefi Yıldırım'ın savunması alınıyor.