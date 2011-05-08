-"BRÜKSEL PLANI ARZULANAN BAŞARIYA ULAŞMADI" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 10 yıl önce Brüksel'de yapılan En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda kabul edilen Brüksel Eylem Planı'nın ardından arzulanan ölçüde başarıya ulaşılamadığını ve bunun en önemli nedenlerinden birinin, gerekli ve yeterli izleme mekanizmalarının kurulamaması olduğunu kaydetti. Şahin, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 4. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Parlamenter Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 10 yıl önce gerçekleştirilen 3. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda kabul edilen Brüksel Eylem Planı'nın ardından bazı alanlarda nispi ilerlemelere rağmen, arzulanan ölçüde başarıya ulaşılamadığını belirtti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin gerekli ve yeterli izleme mekanizmalarının kurulamaması olduğunu söyleyen Şahin, bu nedenle parlamenterlere, konferans sonunda kabul edilecek İstanbul Eylem Planı'nda yer alacak unsurların takibinde önemli roller düştüğünü ifade etti. Şahin, ''En az gelişmiş ülkelerin kalkınmasının önünde uluslararası ekonomik sistemin yapısından ve küreselleşmenin kötü yönetilmesinden kaynaklanan engeller bulunmaktadır. 900 milyona yaklaşan nüfuslarıyla en az gelişmiş ülkelerin, dünya nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturmalarına karşın, ekonomik olarak dünya GSMH'nın sadece yüzde 1'ini üretiyor olmaları, bunun en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır'' diye konuştu. Bu durumun mevcut küresel ve ekonomik düzenin reforme edilmesi vaktinin çoktan geldiğini gösterdiğine işaret eden Şahin, bir tarafta kaynaklar hesapsızca israf edilirken, öbür tarafta yaşanan açlık, yoksulluk, salgın hastalık manzaralarının yarattığı çelişkiyi vurguladı. Dünyada kalıcı barış ve huzurun temininin, yaşanan küresel adaletsizliğin, kaynakların paylaşılmasındaki dengesizliğin giderilmesinden geçtiğine dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, bu konuda yapılan çalışmalara her zaman güçlü bir şekilde destek vermiş, dünyanın her köşesindeki acıların dindirilmesi ve yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Nitekim 2010 sonu itibarıyla devletimizin insani ve kalkınma yardımları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları dışında 1 milyar doları geçmiştir.'' Başta BM ve Parlamentolararası Birlik olmak üzere uluslararası alanda yürütülen ortak çabalara destek olmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Şahin, ''Eğer bu mekanizmalar layıkıyla işlemiş olsaydı, en az gelişmiş ülke statüsünde bulunan ülke sayısı 1971'den günümüze 25'ten 48'e yükselmiş olmazdı'' dedi. Şahin, 10 yıl önce Brüksel'de atılan adımın, İstanbul'da yeni bir anlam kazanarak pekişeceğine ve mevcut sorunların çözümüne yardımcı olacağını inancını dile getirerek, ortaya çıkacak eylem programının başarıya ulaşabilmesi için gelişmiş ve kalkınmakta olan ülkelerdeki parlamentoların ortak sorumluluk ruhu içinde sürece samimi şekilde müdahil olması ve takip etmesi gerektiğini belirtti.