T24 LogoT24 Logo
Dünya

"BREİVİK ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLİYORDU OSLO (A.A)

26 Temmuz 2011 03:14

-"BREİVİK ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLİYORDU OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'teki saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in mahkemeye nakli sırasında ya da mahkemeye vardığında öldürülmeyi beklediği belirtildi. Saldırganın avukatı Geir Lippestad, devlet televizyonu NRK'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin birçok kez öldürülmeyi beklediğini söylediğini bildirdi. Müvekkilinin şaşkın olmadığını, olayları sükunetle karşıladığını da belirten avukat, Breivik'in yaşadığı ülke hakkında diğer Norveçlilerden tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu da söyledi ve ''Biz diğer Norveçlilerden tamamen farklı bir gerçeklik anlayışına sahip. Örneğin Norveç'te cezaevlerinde işkence olduğuna inanıyor'' dedi. Bu arada saldırganın mahkemeye getirilişi sırasında sadece 2 kişinin aracına vurduğu ve hakaret ettiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24