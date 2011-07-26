-"BREİVİK ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLİYORDU OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'teki saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in mahkemeye nakli sırasında ya da mahkemeye vardığında öldürülmeyi beklediği belirtildi. Saldırganın avukatı Geir Lippestad, devlet televizyonu NRK'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin birçok kez öldürülmeyi beklediğini söylediğini bildirdi. Müvekkilinin şaşkın olmadığını, olayları sükunetle karşıladığını da belirten avukat, Breivik'in yaşadığı ülke hakkında diğer Norveçlilerden tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu da söyledi ve ''Biz diğer Norveçlilerden tamamen farklı bir gerçeklik anlayışına sahip. Örneğin Norveç'te cezaevlerinde işkence olduğuna inanıyor'' dedi. Bu arada saldırganın mahkemeye getirilişi sırasında sadece 2 kişinin aracına vurduğu ve hakaret ettiği belirtildi.