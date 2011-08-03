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Dünya

"BREİVİK, KOMUTAN, OPERASYON TAMAMLANDI" OSLO (A.A)

03 Ağustos 2011 15:56

-"BREİVİK, KOMUTAN, OPERASYON TAMAMLANDI" OSLO (A.A) - 03.08.2011 - Norveç'te 22 Temmuz'da 77 kişinin öldüğü katliamı yapan Anders Behring Breivik'in, katliamın ardından polisi arayarak, "Breivik, komutan, operasyon tamamlandı. Delta gücüne teslim olacağım" şeklinde konuştuğu bildirildi. Verdens Gang (VG) gazetesinin haberinde, Breivik'in katliamın ardından 112 numaralı acil polis hattını arayarak bunları söylediği, konuşmanın üç saniyeden fazla sürmediği ve polisin daha sonra saldırgana ulaşma çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi. Oslo polisi sözcüsü, "Brevik'in telefonundan bir çağrı aldıklarını, ancak arayanın saldırganın kendisi olup olmadığını teyit edemediklerini" söyledi. Gazete, polisin adada Breivik'in cep telefonunu da bulamadığını belirtti.

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