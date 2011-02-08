-"BOZUK AMBULANS" İDDİASINA SUÇ DUYURUSU KOCAELİ (A.A) - 08.02.2011 - Kocaeli'de nefes borusuna elma kaçan çocuğun kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye sevki için çağrılan ambulansların oksijen cihazının çalışmaması sonucu müdahalenin geciktiğini öne süren aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hulki Gülabioğlu, yaptığı açıklamada, 11 Ocakta nefes borusuna elma parçası kaçan torunu 14 aylık torunu Kuzey Ali Bal'ı yaklaşık 10 dakika içinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüklerini söyledi. İlk müdahalenin ardından torununun Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesinin istendiğini ifade eden Gülabioğlu, ambulans talep ettiklerini, gelen ilk ambulansın oksijen sisteminin çalışmaması nedeniyle yeniden ambulans istendiğini, ikinci ambulansın da arızalı olduğunu ileri sürdü. Hastaneye gelen üçüncü ambulansa çocuğun taşındığı sırada oksijen tüpünün çıktığını ve torununun oksijensiz kaldığını iddia eden Gülabioğlu, şöyle devam etti: ''Torunumun konulduğu üçüncü ambulans da 20-25 metre gittikten sonra arızalandığı için geri döndü. Bu ambulansta da yaklaşık yarım saat uğraşarak cihazları çalıştırdılar ve hastamızı üniversite hastanesine taşıdılar. Yaklaşık 5 saatte hastamız sevk edilebildi. Torunumu evden 5 dakikada hastaneye yetiştirdik, hastane 5 saatte Üniversite Hastanesine sevk edemedi. Üniversite hastanesine gittiğimizde torunum yoğun bakıma alındı, bitkisel hayata girdi.'' Torununun 19 Ocak çarşamba günü KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinden çıkartılarak Pediatri Servisine alındığını ancak bilincinin açılmadığını kaydeden Gülabioğlu ''Doktor, 'bilinci yerine gelse bile, beyin oksijensiz kaldığı için bir kısmında hasar olur' diyor. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir dilekçe de Sağlık Bakanlığına göndererek şikayetçi olduk'' diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık ise gerekli açıklamanın Kocaeli Valiliği kanalıyla yapılacağını bildirerek, ailenin iddiasının doğru olmadığını, ambulanslarda oksijen cihazının çalışmaması gibi bir sorun bulunmadığını kaydetti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 saat çocuk doktoru olduğunu dile getiren Aydınlık, şöyle devam etti: ''İlk ambulans hiç müdahalede bulunmamış, yeni ambulans çağrılmış. Bu da 150 metre gittikten sonra aspiratörü tıkanınca geri dönmüş. Oksijen tüpüyle ilgili bir durum değil yani. Hasta, yeni ambulansla toplam 45 dakika içinde üniversite hastanesine sevk edilmiş. Yer bulmadan hastayı sevk edemezsiniz. Karşı tarafta yer bulununca hasta sevk edilmiş. Bu süreçte de çocuk uzmanı tarafından müdahale devam etmiş. Ailenin iddia ettiği gibi 5-6 saatlik bir gecikme söz konusu değil. Kaldı ki 5-6 saat de olsa hastanın başında çocuk uzmanı var, müdahale devam ediyor. Olay akşam üzeri 20.00 civarı olmuş. Bu süreçte yer aranmış, yer bulununca sevk edilmiş. Soruşturma devam ediyor, bir suçlu çıkarsa gereği yapılır.''