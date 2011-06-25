-"BORSA MANİPÜLASYONU"NDA 12 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı. Sarıyer Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Bayram Köroğlu tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Sarıyer Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 12 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, eski futbolculardan Mecnur Çolak'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bu kişiler, Metris Cezaevine gönderildi.