-"BOMBARDIMANDA KADDAFİ'Yİ HEDEF ALMADIK" BRÜKSEL (A.A) - 26.04.2011 - NATO, Trablus'taki bombardımanda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hedef alınmadığını bildirdi. NATO operasyonlar komutanı Kanadalı General Charles Bouchard, Bab-ül Aziziye tesisine dün yapılan saldırıda bir ordu komuta merkezinin hedef alındığını söyledi. Bouchard, tesisin, içinde komuta ve kontrol merkezlerinin yanı sıra çeşitli evler ve ikametgahların bulunduğu bir askeri tesis olduğunu belirtti. Libyalı bir hükümet sözcüsü saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirmişti. -TEMAS GRUBU 5 MAYIS'TA İTALYA'DA TOPLANIYOR Uluslararası Libya Temas Grubunun ikinci toplantısının 5 Mayıs Perşembe günü İtalya'da yapılacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilk toplantısını 13 Nisanda Katar'ın başkenti Doha'da yapan Temas Grubu, ikinci toplantısını 5 Mayısta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani'nin eşbaşkanlığında Doha'da gerçekleştirilen ilk toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılmıştı. İlk toplantıda, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile ABD, bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dışişleri bakanları ve bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Libya Geçici Ulusal Konseyinden de temsilciler yer almıştı. Temas Grubunun ilk toplantısında, Kaddafi'nin gitmesi yönündeki baskıların artırılması ve muhaliflere fon oluşturulması gibi konular görüşülmüştü. Londra'da Mart ayı sonunda yapılan geniş katılımlı Libya Konferansında oluşturulmasına karar verilen Temas Grubu ile, Libya halkının geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesine yardımcı olunması ve uluslararası toplumun Libya'ya ilişkin düzenli istişarelerde bulunması amaçlanıyor.