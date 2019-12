-"BOĞAZİÇİ"NE EN YÜKSEK TEKLİF İŞ-KAYA İNŞAAT'TAN ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 2 milyar 990 milyon dolar ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemelerde en yüksek teklif 1 milyar 11 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. Toplam 5 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif 2 milyar 90 milyon dolar oldu. Bu turda KCETAŞ-AYEN Ortak Girişim Grubu elendi. İkinci elemeli turda Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş elendi ve en yüksek tutar 2 milyar 405 milyon dolar oldu. Üçüncü elemeli turda ise Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş elenirken, bu turda 2 milyar 725 milyon dolar en yüksek teklif gerçekleşti. Dördüncü eleme turunda da IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş elenirken en yüksek tutar da 2 milyar 895 milyon dolara ulaştı. Beşinci elemeli turda ise Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş elenirken, daha sonra açık artırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 980 milyon dolar, artırım aralığı ise 5 milyon dolar olarak belirlendi. Tek tur olarak gerçekleşen açık artırmada, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş OGG dışındaki tüm firmalar ihaleden çekildi. Böylece İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş OGG en yüksek teklifi veren firma oldu. Açık artırma sırasında firmanın teklifi 2 milyar 985 milyon dolardı. Ancak İhale Komisyonu Başkanı Aksu'nun, ''Son teklifiniz bu kadar mı, hesabı düzleştirelim'' önerisi üzerine firma, teklifini 5 milyon dolar artırarak, 2 milyar 990 milyon dolara çıkardı.