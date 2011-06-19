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Ekonomi

"BOEİNG 747

19 Haziran 2011 18:33

-"BOEİNG 747-8" PARİS HAVACILIK FUARI'NDA LE BOURGET (A.A) - 19.06.2011 - ABD'li uçak şirketi Boeing'in efsanevi Jumbo Jeti 747 serisinin en yeni üyesi ''747-8 Intercontinental'', Le Bourget Paris Havacılık Fuarı'nda sahne aldı. İlk uçuşunu yaptıktan üç ay sonra Le Bourget Paris Havacılık Fuarı'nda uluslararası görücüye çıkan Boeing 747-8 Intercontinental yolcu uçağı selefinden 51 adet daha fazla yani 467 adet yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Boeing'in rakibi Airbus'ın ürettiği A380 yolcu uçağı ise 525 adet yolcu kapasitesine sahip. Liste fiyatı 317,5 milyon dolar olan uçağın menzili ise 14 bin 825 kilometre. Boeing, 747-8 Intercontinental yolcu uçağı için 33 adet sipariş aldı. Bu siparişlerin 20'sini veren Almanya'nın havayolları şirketi Lufthansa'nın, ilk 747-8 Intercontinental yolcu uçağını gelecek yılın başlarında teslim alması bekleniyor. Boeing şirketinin en büyük ticari yolcu uçağı sınıfındaki Boeing 747 ilk olarak 42 yıl önce uçtu.  Dünyanın en fazla tanınan yolcu uçağı Boeing 747, Airbus'ın A380 yolcu uçağını ortaya çıkardığı 2005 yılına kadar dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını korudu. Airbus A380 ile rekabet edecek Boeing 747-8 Intercontinental, eski versiyonlarına göre daha az yakıt tüketecek, daha sessiz olacak, düşük emisyon üretecek ve daha fazla yolcu konforu sunacak.

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