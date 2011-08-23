-"BM'nin kararı siyasi" MOSKOVA (A.A) - 23.08.2011 - Rusya'nın Cenevre'deki BM ve diğer uluslararası örgütlerin temsilcisi olan Büyükelçi Valeriy Loşçilin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye ile ilgili aldığı kararın siyasi olduğunu ve Suriye'deki muhalefet tarafından şiddet için kullanılacağını ileri sürdü. Loşçilin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye yönetiminden operasyonları durdurması ve Esad rejimini kınamasıyla ilgili kararının ardından Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, ''Bu karar siyasi bir karar ve Suriyeli yöneticiler üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor. Elbette bu karar muhalefet tarafından ülke genelindeki şiddetin ve çatışmaların daha da yaygınlaştırılması için kullanılacak'' dedi. Bunun sadece Suriye için tehlike oluşturmayacağını savunan Loşçilin, ''Bu sadece Suriye için değil, tüm bölge için tehlikeli bir durum'' diye konuştu. BM İnsan Hakları Konseyi'nin karar tasarısının daha dengeli yazılabileceğini savunan Loşçilin, ''tasarıyı hazırlayan AB ve ABD temsilcileri, Çin ile Rusya'nın değişiklik önerilerini kabul etmiş olsalardı, tasarı daha da dengeli olurdu. Değişiklik önerilerimizde insan haklarını sadece Suriye yönetiminin değil muhalefet dahil tüm kesimlerin ihlal ettiğini gösteriyordu'' iddiasında bulundu. Oy çokluğuyla kabul edilen kararda, taraflar arasında bir diyalog çağrısı yapılmadığını ifade eden Loşçilin, ''Biz bu ülke içinde sorunların tamamının iç kuvvetler tarafından siyasi diyalog temelinde çözülmesini istiyoruz'' dedi. Loşçilin, Suriye yönetiminin uluslararası toplulukla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve uluslararası bir soruşturma yapılmasını kabul ettiğini belirterek, ''Bu son dakikada atılan bir adım olmasına rağmen bence bu Şam'dan atılan son derece somut bir adım. Ancak ne yazık ki bu batılı partnerlerimiz ve AB için yeterli olmadı'' diye konuştu.