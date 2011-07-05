-"BMGK HAFTAYA SURİYE'Yİ ELE ALACAK" VİYANA (A.A) - 04.07.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin gelecek hafta Suriye'nin nükleer çalışmaları konusunda işbirliğini reddetmesi konusunu ele almak için toplanacağı belirtildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynaklar, Suriye'nin iddia edilen nükleer faaliyetleriyle ilgili soruşturma yapılması konusunda işbirliğini reddetmesinin, 14 Temmuz'da yapılacak toplantıda ele alınacağını söylediler. Kaynaklar, planlanan toplantının önemine işaret ettiler. Uluslararası Atom Enerjisi kurumu, Suriye'yi Güvenlik Konseyi'ne havale etmişti.