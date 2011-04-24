-"BM, SURİYE'YE SORUŞTURMA AÇSIN'' BEYRUT (A.A) - 24.04.2011 - İnsan Haklarını İzleme örgütü, Suriye'de güvenlik kuvvetlerinin göstericilere muamelesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'den soruşturma açmasını istedi. Merkezi New York'ta bulunan örgüt ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'ne kuvvet kullanımından sorumlu Suriyeli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Bu arada Suriye insan hakları örgütleri, ülkenin önde gelen eylemcilerinden Demokrasi, Özgürlükler ve İnsan Haklarının Savunulması Komitesi Başkanı Daniel Savud'un gözaltına alındığını bildirdiler. Suriye'de dün güvenlik güçlerinin, başkent Şam ve yakınındaki bölgeler ile İzraa'daki cenaze törenlerinde en az 12 kişiyi öldürdükleri belirtilmişti. Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü de cuma ve cumartesi günü çıkan olaylarda ölenlerin sayısının 120'yi bulduğunu duyurmuştu. Ülkede son 5 haftadaki gösterilerde ölenlerin sayısının 300'ü geçtiği kaydediliyor.