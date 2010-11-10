-"BM KADIN"IN İCRA KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.11.2010 - BM Genel Kurulu kararıyla 2 Temmuzda kurulan ve dünyada kadın haklarını güçlendirme ve cinsiyet eşitliğini sağlama yolundaki çabaları hızlandırmak amacıyla BM'deki tüm kadın kurumlarını tek çatı altında toplayan ''BM Kadın''ın İcra Kurulu üyeleri belli oldu. Başkanlığını Şili'nin eski Devlet Başkanı Michele Bachelet'in yaptığı ve 1 Ocak 2011 tarihinde çalışmalarına resmen başlayacak olan BM Kadın'ın İcra Kurulunun 41 üyesinden 35'i bugün BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından yapılan seçimlerde belli oldu. İcra Kurulunun kalan 6 üyesi ise BM Kadın'ın kurulmasına destek veren donör ülkelerden oluşuyor. 54 üyeli ECOSOC'ta yapılan gizli oylamada ''Asya'' grubundan Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Japonya, Malezya, Pakistan, Güney Kore ve Timor Leste (Doğu Timor); ''Doğu Avrupa'' grubundan Rusya, Ukrayna, Estonya ve Macaristan; ''Latin Amerika ve Karayipler'' Grubundan Brezilya, Arjantin, Peru, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Grenada; ''Afrika'' grubundan da Angola, Fildişi Sahilleri, Cape Verde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lesotho, Libya, Etyopya, Kongo, Nijerya ve Tanzanya seçimleri kazandı. ''Batı Avrupa ve Diğerleri'' bölgesel grubunda adayların sayısı seçilecek ülke sayısıyla aynı olduğu için seçim yapmaya gerek kalmadı ve İsveç, Lüksemburg, Fransa, Danimarka, İtalya doğrudan İcra Kuruluna girdiler. Donör ülkeler olarak da ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Norveç, İspanya ve Meksika 3 yıllığına İcra Kurulu üyesi oldular. Seçimlerden sonra yapılan kuraya göre üye ülkelerin bazılarının 2 yıl bazılarının da 3 yıl Kurulda görev yapması karara bağlandı. İnsan hakları karnesi zayıf olarak tanımlanan İran, Asya grubunda sadece 19 oy alarak İcra Kuruluna seçilemezken Suudi Arabistan, Libya, Timor Leste, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler Kurula girmeyi başardı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ABD'nin ''BM Kadın'' kurumunu desteklediğini belirtti. ABD'nin İran'ın BM Kadın İcra Kurulu'na seçilmesine baştan beri karşı olduğunu ve İran'ın seçimi kaybettiğini belirten Rice, kadın haklarının son derece zayıf olduğu Suudi Arabistan konusunda ise ABD'nin neden birşey söylemediğinin sorulması üzerine, ''Kurul'a giren bazı ülkelerin insan hakları karnesinin daha zayıf olduğu gerçek'' demekle yetindi. İranlı Nobel Barış Ödülü sahibi hukukçu Şirin Ebadi dün BM'de yaptığı konuşmada, İran ve Suudi Arabistan'ın BM Kadın İcra Kuruluna aday olmaları konusunda ''Bu şaka gibi birşey'' demiş, Suudi Arabistan'da insan hakları ve kadın haklarının İran'dakinden de kötü olduğunu söylemişti.