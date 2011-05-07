-"BM EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KONFERANSI" İSTANBUL'DA ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - ''4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (BM-EAGÜ) Konferansı''nın 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu formatında 10 yılda bir düzenlenen bu konferansların EAGÜ'ye yönelik küresel sürdürülebilir kalkınma gündemini ve hedeflerini belirlediği kaydedilerek, bir önceki konferansa 2001 yılında Brüksel'in ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, BM tarafından yapılan sınıflandırma uyarınca, EAGÜ'lerin ekonomi, kalkınma, kurumsallaşma ve insan kaynakları bakımından kronik yapısal sorunlarla mücadele eden dünyanın en yoksul 48 ülkesini kapsadığı, dünya nüfusunun yaklaşık 900 milyonluk bir bölümünün bu ülkelerde yaşadığı ifade edildi. EAGÜ'lerin 33'ünün Afrika kıtasında, 14'ünün Asya-Pasifik bölgesinde, birinin de Latin Amerika'da yer aldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin küresel sorunlara artan ilgisi ve bu çerçevede EAGÜ'lere destekte bulunma kararlılığının, Afrika ve Latin Amerika'ya açılım politikaları, yükselen bir bağışçı ülke ve güvenilir bir işbirliği ortağı olarak nitelendirilmesinin, G-20 üyeliği ve AB'ye tam üyelik perspektifi gibi özelliklerinin 2011 yılının bu en önemli BM Konferansına ev sahibi olarak seçilmesinde büyük rol oynadığı vurgusu yapıldı. Türkiye, konferansın organizasyonunu üstlenmesinin yanı sıra içeriğine de önemli katkıda bulunduğu ifade edildi. Konferansın sonunda, EAGÜ'lerin karşı karşıya oldukları sorunlara çözümler üretecek ve gelecek 10 yıllık sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirleyecek "İstanbul Eylem Programı" ile siyasi içerikli "İstanbul Bildirisi"nin kabul edilmesinin öngörüldüğü, bu belgelerin müzakeresinde Türkiye'nin aktif rol oynadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından BM üyesi tüm ülkelerin en üst düzeyde davet edildiği konferansta, yaklaşık 50 ülkenin devlet veya hükümet Başkanı, 75 kadar ülkeden Bakan, 30 kadar ülkenin de Bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilmelerinin beklendiği ifade edildi. -KONFERANSIN PROGRAMI- Konferansın yapılacağı merkezlerin bulunduğu alanların 6 Mayıs sabahı düzenlenecek bayrak töreniyle 13 Mayıs Cuma akşamı konferansın kapanışına kadar BM ilan edileceği de kaydedilen açıklamada şöyle denildi: ''Konferansın hükümetlerarası boyutunun resmi açılışının 9 Mayıs Pazartesi sabahı saat 09.00'da Cumhurbaşkanı Gül'ün başkanlığında yapılacak açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile BM Genel Sekreteri Ban ki-mun ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs günü öğle yemeği formatında düzenlenecek Yatırım ve Ortaklık Üst Düzey Toplantısına ev sahipliği yapacak. 9 Mayıs akşamı Çırağan'da düzenlenecek resmi akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Gül, evsahipliği yapacak. Konferans süresince, hükümetlerarası boyut çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık edeceği Genel Kurul toplantılarının yanı sıra Genel İşler Komitesi toplantıları, 6 Yüksek Düzeyli İnteraktif Tematik Toplantı ve 47 özel etkinlik toplantısı düzenlenecek. Konferansın Parlamenterler boyutu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Parlamentol Arası Birlik (PAB) tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 8 Mayıs Pazar günü, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında tüm gün toplanacak EAGÜ ve BM üyesi diğer ülkelerin parlamenterleri, konferansa parlamentolar tarafından sağlanabilecek katkıyı ele alacaklar, Parlamenterler Forumunun açılışına TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Bakan Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban ve Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri iştirak edecek. Sivil Toplum Forumunun açılışı da 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak ve çeşitli etkinliklere Konferans boyunca devam edilecek.